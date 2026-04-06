Tunisie: Un circuit touristique verra bientôt la jour dans la ville de Gabès

Sous l'impulsion de Radouane Nassibi, gouverneur de la région, une étape décisive a été franchie ce lundi 6 avril 2026 pour le développement du tourisme local. Une séance de travail de haut niveau s'est tenue au siège du gouvernorat afin de poser les jalons d'un futur circuit touristique au coeur même de la ville de Gabès, avec pour ambition de créer une synergie directe avec l'itinéraire déjà existant de l'oasis de Chenini.

Cette rencontre stratégique a réuni les principaux acteurs du développement régional, notamment le Secrétaire général du gouvernorat, Ghaleb Gallali, le délégué de Gabès-Médina, Ahmed Bounemcha, ainsi que les représentants de la municipalité et des commissariats régionaux au Tourisme, à la Culture et à l'Artisanat.

Une immersion dans le patrimoine historique

L'ordre du jour a permis de dessiner les contours de ce nouveau parcours qui entend mettre en valeur l'âme historique de la cité. Les discussions ont particulièrement mis l'accent sur l'intégration des quartiers antiques de la ville, véritables témoins d'un patrimoine architectural et social séculaire. En misant sur ces haltes authentiques, les autorités espèrent prolonger la durée de séjour des visiteurs et dynamiser l'économie locale liée à l'artisanat.

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Logistique et réussite opérationnelle

Conscient que l'attractivité repose également sur la qualité de l'accueil, le conseil s'est penché sur les aspects logistiques indispensables à la viabilité du projet. La question du stationnement et de l'aménagement d'aires dédiées aux bus de transport touristique a été placée au centre des priorités. Selon un communiqué officiel du gouvernorat, la réussite de ce programme dépendra de cette capacité à allier la richesse du parcours à une infrastructure moderne et fonctionnelle, capable de fluidifier l'accès au centre urbain pour les groupes de voyageurs.