Tunisie: Transplantation rénale - Un taux de réussite de 98 % dans les hôpitaux

La Tunisie franchit des étapes historiques dans le domaine de la chirurgie de pointe. Invitée ce lundi sur les ondes de Jawhara FM, la Docteure Boutheina Zannad, coordinatrice au Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes, a dressé un bilan plus que prometteur des activités de greffe dans le pays. Selon ses déclarations, les standards de qualité internationaux sont désormais atteints, avec des taux de réussite impressionnants s'élevant à 98 % pour les reins et oscillant entre 60 % et 70 % pour le coeur et le foie.

Le parcours de la médecine tunisienne en la matière témoigne d'une expertise consolidée au fil des décennies. Depuis le lancement des greffes hépatiques à l'hôpital Mongi Slim de La Marsa en 1998, pas moins de 89 interventions ont été couronnées de succès, s'appuyant tant sur des donneurs en état de mort encéphalique que sur des donneurs vivants, grâce aux capacités de régénération du foie.

Le secteur de la cardiologie n'est pas en reste puisque l'année 2025 a vu la réalisation de 12 transplantations cardiaques. Si ce chiffre marque une accélération notable par rapport à la rareté des interventions avant l'an 2000, le défi reste de taille pour combler les besoins des quelque 50 patients en attente chaque année.

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Cette dynamique repose essentiellement sur la générosité des citoyens et le courage des familles. La Docteure Zannad a d'ailleurs rendu un vibrant hommage aux familles tunisiennes qui, en acceptant le don d'organes de leurs proches disparus, ont permis des interventions simultanées sauvant de nombreuses vies. Elle rappelle que la volonté de devenir donneur peut être officialisée très simplement par l'inscription gratuite de la mention « donneur » sur la carte d'identité nationale, une démarche qui libère l'entourage de tout dilemme moral ou juridique le moment venu.

À défaut, le simple fait d'informer ses proches de son souhait reste primordial, les équipes médicales plaçant toujours le dialogue avec la famille au coeur du processus.

Enfin, l'aspect financier ne doit constituer un frein pour personne. La coordinatrice a tenu à préciser que l'État tunisien, par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de la CNAM, assure la prise en charge intégrale des frais médicaux et chirurgicaux. Cette gratuité totale s'applique aussi bien aux donneurs vivants qu'au suivi des procédures liées aux donneurs décédés, garantissant ainsi un accès équitable à ces soins vitaux.