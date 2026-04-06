Ethiopie: Le pays et l'Inde consolident leur partenariat dans des domaines stratégiques

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Inde s'orientent vers un renforcement de leur coopération en explorant de nouveaux axes de collaboration dans divers secteurs, a indiqué l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, l'ambassadeur Anil Kumar Rai a affirmé la volonté de son pays d'intensifier davantage ses relations avec l'Éthiopie, en mettant l'accent sur l'élargissement du partenariat à des domaines innovants et émergents.

Il a rappelé qu'à l'occasion de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en décembre dernier, les deux parties avaient convenu de renforcer leur collaboration dans des secteurs clés, notamment la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, le développement industriel ainsi que les préparatifs de la COP32.

L'Inde, a-t-il assuré, est pleinement disposée à accompagner l'Éthiopie dans l'organisation de la COP32 prévue en 2027. « Nous sommes prêts à soutenir l'Éthiopie par tous les moyens possibles », a-t-il déclaré.

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Selon lui, le choix de l'Éthiopie pour accueillir cette conférence internationale majeure reflète son engagement tangible en faveur des politiques climatiques, illustré notamment par des initiatives telles que l'Initiative de l'empreinte verte.

L'ambassadeur a également souligné que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique axé sur le développement économique, technologique et institutionnel, couvrant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, la pharmacie, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le renforcement des capacités.

Dans cette dynamique, l'ambassade de l'Inde entend collaborer étroitement avec les institutions éthiopiennes, notamment l'Autorité de protection de l'environnement et le ministère du Développement urbain et des Infrastructures, afin de consolider et d'élargir les initiatives en cours.

Évoquant la coopération industrielle, il a mis en lumière le partenariat entre l'Institut central de recherche sur le cuir de l'Inde et le parc industriel de Mojo, qui vise à moderniser le secteur du cuir grâce à des technologies innovantes basées sur le traitement enzymatique.

Cette collaboration a permis d'améliorer la qualité des produits tout en respectant les normes environnementales, les déchets étant transformés en engrais de haute qualité.

Enfin, l'ambassadeur a insisté sur la nécessité de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, soulignant la dynamique positive et croissante des relations entre l'Éthiopie et l'Inde.