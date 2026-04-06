Ethiopie: Le pays figure désormais parmi les destinations touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde, selon le Ministère du Tourisme

Addis-Abeba — D'après le ministère du Tourisme, les réformes d'ensemble engagées par le gouvernement ont contribué à positionner l'Éthiopie parmi les destinations touristiques à la croissance la plus rapide au monde.

Le secteur touristique éthiopien connaît une expansion soutenue, portée par les réformes engagées par le gouvernement, l'amélioration des infrastructures et la mise en valeur de nouveaux sites. En 2025, le pays a enregistré une augmentation de 15 % des arrivées internationales.

Dans un entretien accordé à ENA, Teshome Teklu, responsable de la promotion au sein du ministère, a indiqué que cette dynamique résulte directement des réformes menées de manière continue au cours des cinq à six dernières années.

Sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, plusieurs initiatives majeures ont été lancées, telles que « Dîner pour Sheger », « Dîner pour la Nation » et « Dîner pour les Générations », visant à renforcer la visibilité de l'Éthiopie à l'échelle mondiale et à valoriser son vaste potentiel touristique, notamment ses destinations encore peu exploitées.

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Parmi les projets phares figure le programme d'embellissement de Sheger, un vaste chantier de rénovation urbaine destiné à revitaliser les berges fluviales de la capitale à travers la création d'espaces verts, de promenades et de zones de loisirs.

Le succès de cette initiative a favorisé le lancement de nouveaux projets dans le cadre du programme « Dîner pour la Nation », ciblant des sites de renom tels que Gorgora, Wanchi et Koyisha.

Par ailleurs, le gouvernement a accordé une attention particulière à la restauration et à la préservation de sites historiques majeurs comme Harar Jugol et Fasil Ghebbi, renforçant ainsi leur attractivité tout en assurant la sauvegarde du patrimoine culturel.

« L'ensemble de ces efforts nous positionne parmi les pays les plus compétitifs d'Afrique en matière de tourisme », a affirmé le responsable.

En parallèle, l'Éthiopie a renforcé sa capacité à accueillir des conférences et événements internationaux, contribuant davantage à l'augmentation des flux touristiques. Selon Teshome, ces initiatives combinées ont permis au pays de s'imposer comme l'une des destinations les plus compétitives du continent.

Il a également souligné que l'Éthiopie figure parmi les pays les plus prometteurs au niveau mondial, comme l'a reconnu le Conseil mondial du tourisme et des voyages, et dispose aujourd'hui de l'un des secteurs touristiques à la croissance la plus rapide.

Au cours des neuf derniers mois, le pays a accueilli plus de 1,2 million de touristes internationaux, générant plus de 2 milliards de dollars de recettes.

Le tourisme domestique a lui aussi connu une forte progression, avec plus de 30 millions de voyageurs locaux ayant contribué à hauteur de plus de 60 milliards de birrs à l'économie nationale.

En outre, l'Éthiopie a accueilli plus de 150 conférences internationales, témoignant de sa reconnaissance croissante sur la scène mondiale.

Soutenu par la richesse de ses ressources naturelles et culturelles, un engagement fort des autorités et une stratégie de développement à long terme clairement définie, le secteur touristique éthiopien présente des perspectives particulièrement prometteuses.

Selon les données de l'ONU Tourisme relayées par la BBC début 2026, l'Éthiopie se classe parmi les destinations touristiques à la croissance la plus rapide au monde, avec une hausse de 15 % des arrivées internationales en 2025.