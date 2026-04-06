Congo-Kinshasa: Retour progressif des populations à Mwenye après les attaques des ADF

Un retour progressif des populations est observé dans le groupement de Mwenye, en territoire de Lubero, (Nord-Kivu), plusieurs semaines après les attaques attribuées aux miliciens ADF. Ces habitants avaient fui les violences survenues en janvier dernier, cherchant refuge dans des zones plus sécurisées.

Selon des sources locales, ce mouvement de retour est constaté depuis environ une semaine. De nombreuses familles, qui s'étaient déplacées vers Butuhe, dans la chefferie des Bashu (territoire de Beni), ainsi qu'à Butembo, commencent à regagner leurs localités d'origine.

Reprise progressive des activités

Sur place, la vie reprend lentement. Des témoins rapportent que dans certaines localités comme Vurondo, de petits commerces rouvrent, des boutiques reprennent leurs activités et les écoles accueillent à nouveau des élèves.

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Malgré ces signes encourageants, ce retour reste encore timide. La peur demeure présente au sein de la population, marquée par les violences récentes.

Un climat sécuritaire encore fragile

Face à cette situation, la société civile locale appelle au renforcement des mesures de sécurité afin de stabiliser durablement la zone. Elle exhorte également les habitants à collaborer avec les forces de défense en signalant tout mouvement suspect.

Depuis le début du mois de mars, les Forces armées de la RDC (FARDC), ont intensifié leur présence dans plusieurs zones du sud du territoire de Lubero, touchées par les attaques des ADF.