Congo-Kinshasa: Cinq miliciens ADF tués par l'armée après une incursion à Mambasa

Une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ADF a semé la panique à Mambasa (Ituri), dans la nuit de dimanche à lundi 6 avril. Des tirs nourris ont contraint de nombreux habitants des quartiers périphériques à fuir vers le centre de la cité, où les activités tournent au ralenti, selon des témoins.

Riposte militaire

Selon les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), leur intervention a été "rapide et efficace". Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, indique que cinq combattants ADF ont été tués et des armes récupérées, après des échanges de tirs ayant permis de mettre les assaillants en déroute.

Par ailleurs, trois enfants de moins de 10 ans, retenus en otage par les rebelles, ont réussi à s'échapper lors des affrontements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'attaque s'est produite vers 22 heures au quartier Arua 2, situé à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia. D'après des sources locales, les assaillants seraient venus de leur bastion situé à près de 4 kilomètres, en direction de Ndimo.

Riposte contestée

Malgré cette riposte, du côté des civils, le bilan provisoire fait état de deux blessés et de deux bâtiments abritant des boutiques incendiées. Pris de panique, de nombreux habitants ont quitté leurs domiciles pour se réfugier au centre de Mambasa.

La société civile locale reconnaît que l'intervention des forces de sécurité a permis de limiter les dégâts, mais elle dénonce une inefficacité persistante face aux exactions des ADF, accusés d'avoir tué près de 100 personnes en l'espace de deux semaines dans la région.

Dans ce climat de tension, un homme présenté comme un présumé membre des ADF a été lynché puis brûlé vif par des habitants en colère, selon des sources locales.

Cette nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après une autre incursion meurtrière à Mambasa, qui avait fait au moins 43 morts, d'après des sources militaires et locales.