Ile Maurice: Un jeune homme de 23 ans grièvement blessé

Un jeune homme de 23 ans a rapporté les faits survenus aux alentours de 22 heures, hier, le dimanche 5 avril. Il se trouvait alors en compagnie de plusieurs amis, installés en bord de route, où ils passaient du temps à jouer aux cartes dans une ambiance décrite comme calme, quand la situation a brusquement dégénéré. Un homme, qui se trouvait également sur les lieux avait quitté le groupe peu avant les faits.

Ce dernier s'est mis à crier, attirant immédiatement l'attention des personnes présentes.

Alertés par les appels à l'aide, ses amis se sont précipités sur place. Ils ont découvert l'homme grièvement blessé, victime d'une agression à l'arme blanche présumée. L'agresseur aurait été aperçu en train de porter des coups avec un objet tranchant, avant de prendre la fuite.

La victime, en état de détresse avancée et perdant beaucoup de sang, a été rapidement prise en charge grâce à l'intervention de proches, d'amis et de volontaires présents. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où elle a été admise après avoir reçu les premiers soins. Son état de santé est jugé sérieux.

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Entretemps, ses proches l'homme ont été informés de la situation et se sont rendus sur les lieux. La police, saisie de l'affaire, a pris la déposition du témoin principal et a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette agression.

Les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche du suspect, dont l'identité complète reste à établir. L'enquête se poursuit.