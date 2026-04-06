Ile Maurice: La NCG sillonne le lagon, aucune présence des requins détectée

Un incident préoccupant a secoué le lagon de Tamarin, hier, lorsqu'un enfant de dix ans a été blessé dans des circonstances encore floues. La National Coast Guard (NCG) de Rivière-Noire est intervenue pour sécuriser la zone, mais aucune présence de requin n'a été constatée.

Le jeune garçon, résident de la région, se trouvait en mer avec son père lorsque l'incident s'est produit. Il a été blessé à la cuisse et pris en charge dans un centre médical de La Preneuse, avant d'être transféré vers un établissement spécialisé à Floréal. Les médecins confirment que son état est stable et qu'il reçoit tous les soins nécessaires.

Selon assistant surintendant de police Suhail Lidialam, porte-parole de la police, une enquête est ouverte. L'incident aurait eu lieu aux alentours d'un hôtel de Tamarin, ce qui a conduit les forces de l'ordre à déployer la NCG pour patrouiller le lagon jusqu'en fin de journée. Malgré les recherches intensives, aucune trace de requin ou d'élément dangereux n'a été relevée.

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La police avait initialement proposé que l'enfant soit conduit à l'hôpital pour des soins immédiats, mais la famille a préféré opter pour une clinique privée. Les autorités attendent désormais sa sortie afin de recueillir sa déposition et éclaircir les circonstances exactes de l'incident.