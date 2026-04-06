Ile Maurice: Démission de Paul Bérenger - Retour en images sur une rupture politique

En attendant l'Assemblée des délégués du 11 avril à Belle-Rose, «l'express» propose un regard en images sur une démission qui marque un tournant. De la première fissure apparue le 6 novembre 2025 à l'officialisation de son départ comme «Deputy Prime Minister», retour sur une séquence politique majeure. La rédaction de «l'express» vous propose un documentaire exclusif retraçant la démission de Paul Bérenger. Une décision progressive, marquée par des tensions croissantes au sommet de l'État.

À travers cette page photo, nos photographes reviennent en ordre chronologique sur les moments clés de cette démission, capturant les instants forts d'une transition politique qui aura profondément marqué l'actualité nationale.