Ile Maurice: Démission de Paul Bérenger - Retour en images sur une rupture politique

En attendant l'Assemblée des délégués du 11 avril à Belle-Rose, «l'express» propose un regard en images sur une démission qui marque un tournant. De la première fissure apparue le 6 novembre 2025 à l'officialisation de son départ comme «Deputy Prime Minister», retour sur une séquence politique majeure. La rédaction de «l'express» vous propose un documentaire exclusif retraçant la démission de Paul Bérenger. Une décision progressive, marquée par des tensions croissantes au sommet de l'État.
À travers cette page photo, nos photographes reviennent en ordre chronologique sur les moments clés de cette démission, capturant les instants forts d'une transition politique qui aura profondément marqué l'actualité nationale.
- 6 novembre 2025 - Après des discussions entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger et une réunion urgente à Rose-Hill, le bureau du Mouvement militant mauricien (MMM) a affiché un front uni. À l'issue de cette rencontre tendue, Ajay Gunness annoncera que le MMM ira au Conseil des ministres et reste au gouvernement.
- 12 janvier 2026 - Bureau politique du MMM à la rue Ambrose à Rose-Hill. Le dialogue s'enlise entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, toujours en désaccord sur les Finances. Le leader du MMM temporise, renvoyant la décision au Comité central du 17 janvier. Le flou persiste.
- 7 mars 2026 - Comité central Plaza, Rose-Hill. À l'issue du Comité central, Paul Bérenger entretient le flou, évoquant des révélations qu'il ne peut encore divulguer. Il précise qu'il s'exprimera après la venue du président seychellois Patrick Herminie pour la fête de l'indépendance. Entre silences et sous-entendus, le leader du MMM trouble l'opinion. La crise est désormais ouverte.
- 18 mars 2026 - Ébène. Réuni au «Hennessy Park Hotel», le Comité central du MMM freine la décision de Paul Bérenger. La base privilégie la stabilité, tandis que le leader campe sur sa position. Le décalage devient évident. Paul Bérenger repoussé sa décision encore une fois.
- 17 novembre 2025 - Plaza, Rose-Hill. Devant une foule attentive, Paul Bérenger annonce que le MMM reste au gouvernement, malgré de profonds désaccords, notamment autour du ministère des Finances. Le compromis tient... mais la fracture est bien réelle.
- 17 janvier 2026 - Comité central du MMM à Plaza, Rose-Hill. À l'issue du Comité central, Paul Bérenger annonce que le MMM reste au gouvernement après des engagements obtenus de Navin Ramgoolam. Il évoque aussi la suspension de José Arunasalom de la Tourism Authority. En façade, l'apaisement... mais les tensions s'installent.
- 16 mars 2026 - Bureau politique Rose-Hill. À la sortie du Bureau politique du MMM, Paul Bérenger tranche : «Mo finn fini pran mo desizion». Il annonce qu'il ne se rendra pas au Parlement, évoquant un choix entre fonctions et convictions, sur fond d'inquiétudes économiques. La rupture semble inévitable.