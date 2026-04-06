Ile Maurice: Ambiance posée à Mont-Choisy, l'esprit familial bien présent

En ce lundi de Pâques, la tradition reste profondément ancrée dans la culture mauricienne. Comme chaque année, au lendemain du dimanche de Pâques, les familles se rendent à la plage pour profiter d'un moment de détente, de partage et de convivialité. Direction Mont-Choisy à la rencontre de plusieurs familles venues perpétuer cette belle tradition.

Peu avant midi, l'ambiance se révèle plus calme que les années précédentes. Moins de monde, moins d'effervescence, mais une atmosphère paisible qui n'enlève rien à la magie du moment. Sur le sable, les enfants s'amusent à construire des châteaux, jouent au ballon ou nagent sous la surveillance des parents. À l'ombre des filaos, les familles s'installent, discutent et profitent de la mer dans une ambiance sereine.

Steeven Audine, habitant de Tranquebar, revient sur son week-end pascal : «Le dimanche de Pâques s'est très bien passé avec la famille. Nous avons déjeuné ensemble. Puis, nous sommes allés rendre visite à d'autres proches dans l'après-midi. Nous nous sommes bien amusés jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un tour à la plage en famille et tout se passe bien.» Il résume l'esprit de la journée : «Amize, defoule frer.»Steeven Audine entouré de sa famille à Mont-Choisy, profitant du lundi de Pâques dans une ambiance conviviale.

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Pour Thierry F. et sa famille, venus de Cascavelle et de Sébastopol, Pâques a d'abord été marquée par la foi : «Nous sommes allés à l'église lors de la veillée pascale samedi et à la messe hier matin. Ensuite, nous avons partagé un déjeuner en famille. Aujourd'hui, nous sommes venus à la plage pour nous détendre. Les enfants sont très heureux de pouvoir jouer.»

Thierry F. et sa famille venus se détendre à la plage après les célébrations religieuses de Pâques.

Karen Paletan, originaire de Roche-Bois, a dû concilier travail et festivités : «Hier, j'ai travaillé car je suis employée dans un restaurant. Mais aujourd'hui, avec les enfants en vacances, il fallait profiter pour venir à la plage. Nous sommes là depuis ce matin pour passer la journée. Dans notre famille, la tradition est de partager un repas ensemble. Hier soir, j'ai tout de même pu prendre un verre avec mes proches. Au menu : rôti de porc, béchamel de thon, poulet rôti et poulet croustillant. Les enfants sont très contents.»

Karen Paletan et ses enfants profitant d'un moment en famille à la plage malgré un emploi du temps chargé.

Du côté, David Sevathian, de Trou-aux-Biches met en avant l'importance des moments simples en famille : «Nous sommes venus avec toute la famille depuis hier. Ce n'est pas souvent que nous avons ce temps-là. Alors, Pâques est une occasion à ne pas manquer. Nous avons mangé simplement et fait un peu de pêche. C'est cela, l'essentiel. Les dames souhaitent rester encore un peu, tandis que nous reprendrons le travail demain. J'ai aussi profité pour jouer aux cartes avec mon beau-frère.»

David Sevathian entouré de ses proches, partageant un moment simple entre détente, pêche et jeux.

Enfin, Kursley Rioux, de Grand-Gaube, évoque une journée conviviale : «Hier, j'étais invité chez ma tante pour le dîner. Tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous sommes venus tôt à la plage, juste pour la journée. Nous ne restons pas camper. Je conseille à tous de faire attention, surtout dans l'eau avec les enfants.»

Kursley Rioux a choisi une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Malgré une affluence plus modérée cette année, Mont-Choisy reste un lieu de rassemblement privilégié. Dans une ambiance tranquille, les familles ont su profiter de l'essentiel : être ensemble et partager des moments précieux. Toutes les familles rencontrées souhaitent une chose : Joyeuses Pâques à tous les Mauriciens.