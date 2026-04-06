Ile Maurice: Le boxeur rodriguais Kendylan Prosper meurt tragiquement en mer

La nouvelle a plongé le monde sportif mauricien dans la stupeur. Kendylan Prosper, jeune boxeur de 21 ans originaire de Rodrigues, a tragiquement perdu la vie au Morne, ce vendredi, lors d'une sortie en mer. Une disparition brutale qui met fin à un parcours prometteur et laisse derrière elle un profond sentiment d'inachevé.

Selon les premiers éléments, le jeune homme se trouvait en mer en compagnie d'amis lorsqu'un incident s'est produit. Retrouvé dans les eaux au large du Morne, il n'a malheureusement pas pu être sauvé. L'autopsie a confirmé la noyade comme cause du décès, tandis qu'une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes du drame.

C'est surtout le destin d'un athlète en pleine progression qui bouleverse. Kendylan Prosper n'était pas un inconnu dans le milieu de la boxe. Travailleur, déterminé et reconnu pour son potentiel, il s'était imposé comme l'un des espoirs les plus sérieux de sa génération. Son moment de gloire remonte à 2022, lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI).

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Cette année-là, il avait marqué les esprits en décrochant la médaille d'or, offrant à Maurice sa première consécration dans la compétition. Une performance qui avait confirmé son statut de futur grand nom de la discipline.

La disparition de Kendylan Prosper dépasse le cadre sportif. À Rodrigues comme à Maurice, l'émotion est vive. Derrière les gants, il y avait un jeune homme apprécié, dont l'humilité et la détermination inspiraient ses proches comme ses encadreurs.

Dans les salles d'entraînement, sur les rings ou au sein de la fédération, les hommages se multiplient. Tous saluent un boxeur discipliné, passionné et porteur d'espoir pour l'avenir de la boxe mauricienne. Il incarnait une génération prête à faire rayonner Maurice sur la scène régionale, voire au-delà. Sa disparition laisse un vide immense et rappelle, avec brutalité, la fragilité de ces destins en devenir.