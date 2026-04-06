Ile Maurice: Dix-sept enseignantes chinoises en renfort dans les écoles primaires

Maurice renforce l'apprentissage du mandarin dès le primaire. Dix-sept enseignantes chinoises, actuellement en mission dans le pays, ont rencontré ce lundi 6 avril le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, dans le cadre de leur déploiement dans plusieurs établissements.

Présentes à Maurice depuis environ un mois, ces jeunes volontaires sont venues enseigner le Modern Chinese dans les écoles primaires, contribuant ainsi à combler le manque d'enseignants dans cette matière. Lors de la rencontre de ce lundi, le ministre a tenu à saluer leur engagement. «Je vous remercie au nom du pays. C'est grâce à une étroite collaboration avec l'ambassade de Chine que vous êtes ici.

Vos efforts permettront à nos écoliers d'apprendre votre langue», a-t-il déclaré.

Il a également souligné l'importance stratégique de l'apprentissage du mandarin pour les jeunes Mauriciens, notamment dans un contexte où de plus en plus d'étudiants poursuivent leurs études en Chine. «Ceux qui iront dans votre pays pour étudier seront amenés à maîtriser la langue. Nous savons qu'ils sont nombreux à fréquenter vos universités», a-t-il ajouté.

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Ces enseignantes, qui maîtrisent toutes l'anglais et dont certaines parlent également français, sont réparties dans plusieurs écoles à travers le pays. Elles interviennent sur une base volontaire, avec le soutien logistique et institutionnel des autorités mauriciennes et de la représentation diplomatique chinoise.

Au-delà de l'aspect éducatif, cette initiative illustre le renforcement des échanges culturels entre Maurice et la Chine, tout en offrant aux élèves une ouverture accrue sur le monde dès le plus jeune âge.