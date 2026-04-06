Ile Maurice: «BECOMING» rassemble des femmes leaders autour d'un leadership conscient

Organisé à Port-Louis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'événement «BECOMING» a réuni 68 entrepreneures de sept pays autour d'une approche mêlant stratégie, intuition et développement personnel, avec l'ambition de faire de Maurice un pôle régional du leadership féminin.

Soixante-huit femmes leaders et entrepreneures issues de sept pays ont participé, le 7 mars à Maurice, à BECOMING - The Event, une rencontre inédite consacrée au leadership féminin conscient, organisée à l'hôtel Labourdonnais Waterfront à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Initiée par l'entrepreneure mauricienne Sandrine Sumodhee, fondatrice de BLOOM - The Heart of Business, cette première édition a réuni des participantes venues de Maurice, de La Réunion, de France, du Luxembourg, d'Afrique du Sud, de Suisse et de Madagascar, dans un format hybride mêlant présentiel et participation en ligne.

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Conçu comme une expérience immersive, l'événement visait à conjuguer stratégie et intuition, en proposant une approche renouvelée du leadership féminin dans le monde des affaires. «Il est temps de réintégrer l'énergie féminine dans la manière dont nous concevons nos projets et dévelop- pons nos entreprises, avec plus d'intuition, de co-création et d'alignement», a déclaré Sandrine Sumodhee.

La soirée s'est articulée autour de plusieurs temps forts, incluant une expérience d'accueil avec réseautage, un dîner de gala ainsi que des interventions de conférencières locales et internationales sur des thématiques telles que le personal branding, la relation à l'argent ou encore l'alignement énergétique.

Des sessions de mouvement et d'activation corporelle, ainsi qu'une méditation guidée, ont également été proposées afin de favoriser l'introspection et la reconnexion à soi.

Selon les organisateurs, l'événement a permis de créer un espace d'échange authentique, où les participantes ont pu partager leurs expériences, affiner leur vision et explorer de nouvelles trajectoires professionnelles en accord avec leurs valeurs.

Au-delà de cette première édition, le projet ambitionne de s'inscrire dans la durée. Une initiative baptisée BECOMING - The Mastermind doit ainsi voir le jour, présentée comme la première plateforme de ce type à Maurice dédiée aux femmes leaders conscientes.

Grâce à son format hybride et à sa dimension internationale, BECOMING entend également positionner Maurice comme un hub régional du leadership féminin et de l'entrepreneuriat conscient dans l'océan Indien.