Ile Maurice: Responsabilité, autonomie et lutte contre le harcèlement chez les enfants vulnérables

M-Kids Association a organisé son beach camp intitulé Fit4Life à l'intention des enfants vulnérables, du 27 au 29 mars. À travers cette initiative, l'association a souhaité offrir bien plus qu'une simple activité de loisirs : ce camp a été conçu comme une véritable expérience éducative, humaine et transformatrice, avec pour objectif principal de développer chez les enfants le sens des responsabilités, tout en renforçant l'esprit d'équipe, l'empathie, le respect mutuel et la lutte contre le harcèlement.

Dans un cadre sécurisant et encadré, les enfants ont été amenés à apprendre à mieux s'organiser, à respecter des consignes, à vivre en groupe, à prendre soin d'eux-mêmes ainsi qu'à contribuer au bon déroulement de la vie collective. Tout au long du séjour, chaque moment du quotidien est devenu une opportunité d'apprentissage, dans une approche centrée sur l'autonomie, la responsabilisation et la construction de repères durables.

Le camp Fit4Life a également bénéficié de la présence de plusieurs personnes-ressources venues enrichir cette expérience par des interventions pratiques et inspirantes. Les enfants ont notamment participé à une initiation à la natation, pensée non seulement comme un sport, mais aussi comme une compétence essentielle à acquérir. Ils ont aussi pris part à un atelier de cuisine au cours duquel ils ont préparé eux-mêmes leurs repas, appris à nettoyer après usage et à comprendre l'importance de la discipline dans les gestes du quotidien.

Cette dimension pratique du camp a permis de renforcer chez eux la valeur du travail, de l'ordre, du respect des espaces communs et de l'entraide.

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Dans cette même logique de formation globale, une session consacrée à l'hygiène et au bien-être des filles a également été organisée, afin d'aborder, dans un cadre respectueux et bienveillant, des sujets essentiels à leur santé et à leur dignité. D'autres moments de renforcement des capacités, d'activités physiques et de mise en mouvement ont contribué à stimuler la confiance en soi, l'esprit d'équipe et la participation active des enfants. Au-delà des apprentissages pratiques, Fit4Life a été un espace privilégié pour cultiver la solidarité, l'empathie entre les enfants et le vivre-ensemble.

En partageant les mêmes responsabilités, les mêmes défis et les mêmes moments de vie, les participants ont appris à mieux se comprendre, à s'entraider et à développer davantage de respect les uns envers les autres. Cette dynamique collective s'inscrit pleinement dans l'engagement de M-Kids Association à combattre le harcèlement, en favorisant des relations plus saines, plus bienveillantes et plus respectueuses entre les enfants.

À travers cette approche holistique, M-Kids Association réaffirme sa conviction que les enfants vulnérables ont besoin, au-delà de l'accompagnement social, d'expériences fortes qui leur permettent de développer des compétences concrètes pour la vie. Le beach camp Fit4Life illustre cette vision en transformant un séjour en bord de mer en un véritable espace d'apprentissage, où chaque enfant peut découvrir qu'être responsable s'apprend, se pratique et se construit jour après jour, dans le respect de soi-même et des autres.