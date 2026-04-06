Ile Maurice: L'alerte ignorée depuis trop longtemps

C'est une affaire qui ne peut laisser insensible. Le vendredi 3 avril, une adolescente de 17 ans, en situation de handicap, a été agressée par le chauffeur de son van scolaire. Les faits se seraient produits alors qu'elle rentrait de son école spécialisée. Selon les informations disponibles, la jeune fille a été dévêtue par son agresseur, qui se serait également livré à des gestes déplacés sur sa personne.

Ce drame, d'une gravité extrême, relance avec force le débat sur la sécurité des enfants les plus vulnérables. Car au-delà de l'indignation, c'est toute une série de défaillances, qui sont aujourd'hui pointées du doigt.

Depuis plus de 30 ans, Ali Jookhun, défenseur des droits des personnes en situation de handicap, tire la sonnette d'alarme. «Depuis 1993, je ne cesse d'alerter sur la vulnérabilité des enfants et des jeunes en situation de handicap face aux abus, en particulier sexuels. Plus de 30 ans plus tard, nos enfants restent exposés à des dangers graves et les systèmes de protection sont insuffisants», déplore-t-il. Pour lui, ce cas est symptomatique d'un problème systémique. «Ce n'est pas un incident isolé : c'est la preuve que nos failles persistent depuis trop longtemps», affirme-t-il, qualifiant cette agression de «choquante et inacceptable».

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Les chiffres internationaux viennent renforcer ce constat. Les enfants en situation de handicap sont plus de trois fois plus exposés aux abus sexuels que les autres. Le risque est encore plus élevé pour ceux souffrant de déficiences intellectuelles ou de troubles associés. Des études récentes montrent également que ces enfants sont davantage exposés aux conséquences à long terme, nécessitant un suivi médical et psychologique renforcé.

Mais l'absence de données locales demeure un angle mort. «Où est notre étude nationale ? Où sont nos chiffres ? Comme toujours, nous dépendons d'études étrangères pour comprendre ce que vivent nos propres enfants», s'indigne Ali Jookhun. Il dénonce également une réponse institutionnelle jugée largement insuffisante. «Des ateliers, des conférences, des discours... Mais sur le terrain, rien ne change. Cela ne protège pas un seul enfant. On agit toujours après la tragédie», lance-t-il.

Selon lui, les institutions existent mais leur fonctionnement laisse à désirer. Contrôles jugés faibles, absence de suivi, manque de formation obligatoire sur la protection de l'enfance, mécanismes de signalement limités et soutien insuffisant aux victimes : autant de lacunes qui fragilisent le système.

Parmi les solutions avancées, il plaide pour l'instauration d'un certificat de moralité annuel obligatoire pour toute personne en contact direct avec des enfants en situation de handicap, notamment dans le transport scolaire. «Une simple vérification à l'embauche ne suffit pas. Il faut un suivi constant pour garantir la sécurité», insiste-t-il. Il appelle également à des règles plus strictes : formation spécialisée, protocoles clairs de signalement et sanctions immédiates en cas d'abus. «Aucun compromis : chaque enfant doit être protégé et chaque infraction doit être sévèrement punie», martèle-t-il.

De son côté, Bondy Poorasveensingh, président d'Inclusion Mauritius et vice-président de la Federation of Special Educational Needs Schools Associations, met en lumière les failles du système de transport scolaire. «Pourquoi le gouvernement ne fournit-il pas des vans pour ces enfants comme pour ceux qui fréquentent des écoles mainstream, malgré leurs handicaps ?», questionne-t-il.

Il souligne que les élèves des écoles spécialisées, souvent gérées par des organisations non gouvernementales, ne bénéficient pas toujours de solutions de transport adaptées. «Le transport public n'est pas conçu pour ces enfants. Les familles doivent se tourner vers des vans privés, sans garanties suffisantes», explique-t-il. Autre point critique : l'absence d'accompagnateurs qualifiés dans ces véhicules. «La présence d'un aide-chauffeur formé est essentielle. Il pourrait prévenir les abus et intervenir en cas de problème», affirme-t-il, rappelant que cette demande est formulée depuis des années.

Il évoque également la disparition progressive des aides autrefois accordées pour le transport de ces enfants, laissant désormais la responsabilité aux structures comme la Special Education Needs Authority. «Nous avons même porté cette question devant les Nations unies en 2024. L'État a le devoir d'assurer un accès sécurisé à l'éducation», insiste-t-il.

Face à ce nouveau drame, les voix s'élèvent pour réclamer des actions concrètes. Pour les défenseurs des droits, le temps des constats est révolu. Il est désormais urgent de mettre en place un système de protection rigoureux, préventif et de réellement appliqué.