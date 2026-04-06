Cote d'Ivoire: ORA'SLAM 2026 - Le slam et l'art oratoire au service de l'insertion professionnelle des jeunes

Ora'Slam 2026, organisé par l'Académie de l'Art oratoire de Côte d'Ivoire, a mis en avant l'art oratoire et le slam comme des outils de développement personnel et d'insertion professionnelle pour les jeunes.

L'événement, tenu le 4 avril 2026 à Cocody, a réuni environ 75 participants autour de master class, de panels et de partages d'expériences.

Placée sous le thème de l'impact de la parole dans le parcours professionnel des jeunes, cette première édition visait à montrer que la maîtrise de l'expression orale peut renforcer la confiance en soi, améliorer l'employabilité et ouvrir des opportunités économiques.

Les discussions ont porté sur la monétisation des compétences, le rôle de l'art oratoire dans le métier de maître de cérémonie, l'importance de l'anglais, ainsi que les moyens de surmonter la peur de parler en public.

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Pour Maxime Kouao, promoteur de l'événement, Ora'Slam doit devenir une plateforme où les jeunes se forment, développent leurs compétences et construisent leur réseau.

Fort de 13 années d'expérience en coaching, il souhaite faire de cette initiative un rendez-vous de référence mêlant art oratoire et slam. Invité spécial, le slameur Kapegik a animé un atelier d'écriture et offert plusieurs prestations, rappelant que le slam peut être un outil d'orientation, de transformation et même une activité professionnelle.

Selon lui, la capacité à bien s'exprimer est essentielle pour trouver sa place dans la société. Satisfaits de cette première édition, les organisateurs ambitionnent de faire d'Ora'Slam un événement annuel, avec une future extension à l'échelle sous-régionale.

L'initiative entend ainsi promouvoir la parole comme un véritable levier d'insertion pour la jeunesse.