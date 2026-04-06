Cote d'Ivoire: « Village Akyé Koumassi » - Une immersion au coeur de la culture le 11 avril

La commune de Koumassi s'apprête à vivre une immersion profonde au coeur de la culture Akyé. Le samedi 11 avril 2026, de 16 heures à minuit, l'espace-lavage « O' Féminin » accueillera la première édition du « Village Akyé Koumassi », une initiative portée par Julie Obin épouse Diabagaté, et appelée à devenir un rendez-vous mensuel (chaque premier samedi du mois).

L'annonce officielle a été faite le vendredi 3 avril 2026, lors d'un point de presse organisé au sein de sa structure. Tout au long de la soirée, les visiteurs seront entraînés par les rythmes ensorcelants du Biokosseu et par les danses Akyé, dont chaque mouvement constitue un récit, un langage vivant du patrimoine ivoirien.

Pour cette experte du Biokosseu national, l'événement dépasse largement la notion de simple spectacle. « Il s'agit d'une initiative destinée à valoriser notre patrimoine, à renforcer la cohésion sociale et à transmettre aux jeunes générations l'héritage de nos ancêtres. Dans un monde en constante évolution, ce projet établit une passerelle entre tradition et modernité, favorisant les échanges, la fierté communautaire et le rayonnement local.

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C'est une véritable bouffée d'authenticité, rassemblant les générations autour de la musique et de la danse », a-t-elle expliqué.

Afin de conférer à cette première édition tout le prestige qu'elle mérite, la tête d'affiche sera le mythique groupe Gto, réputé pour l'énergie de ses prestations scéniques et pour son interaction remarquable avec le public.

L'événement bénéficie par ailleurs du soutien des autorités locales, avec Narcisse Ballet, maire de Koumassi, à la présidence, et Simplice Ossin, maire d'Alépé, en qualité de parrain. Un signe fort de l'engagement en faveur de la promotion des initiatives culturelles.

Figure emblématique du Biokosseu national, Julie Obin nourrit l'ambition de transformer chaque édition en un véritable creuset culturel, réunissant convives et communautés Akyé autour d'une célébration à la fois festive et authentique.

Elle ajoute : « C'est une invitation à ressentir, à partager et à célébrer notre culture Akyé. Amoureux de la musique traditionnelle ivoirienne, venez nombreux le 11 avril ! Personne ne devrait se faire conter ce feu d'artifice festif. Préparez-vous à vivre une célébration inoubliable, où le Biokosseu fera battre le coeur de la Côte d'Ivoire. »

En attendant cette journée annoncée comme mémorable, Julie Obin et son équipe s'attèlent aux derniers préparatifs afin de garantir la réussite de cette première édition, déjà promise à figurer parmi les temps forts du calendrier culturel de Koumassi.