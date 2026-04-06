Cote d'Ivoire: Attribution de secours financiers - La session 2025-2026 ouverte, la liste des pièces à fournir

6 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La session d'attribution de secours financiers 2025-2026 est ouverte du jeudi 2 avril au vendredi 1er mai 2026, annonce le directeur de l'orientation et des bourses (Dob), le professeur Adama Sylla, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L'inscription se fait en ligne sur le site : www.dob-mesrs.ci et concerne les étudiants des universités publiques et privées, ainsi que ceux des grandes écoles privées.

En effet, tous les étudiants ne bénéficiant pas de bourses d'études sont invités à formuler une demande d'aide financière. Le dépôt des dossiers de candidature se fait du lundi 20 avril au vendredi 8 mai 2026.

Le dossier de candidature est composé d'un formulaire de demande (à renseigner en ligne), à imprimer et à faire signer par le doyen de l'Ufr ou le directeur de l'école ; d'une photocopie de la carte nationale d'identité ou du récépissé de demande de carte nationale d'identité ; d'une photocopie de l'extrait d'acte de naissance ; d'une photocopie de la fiche d'inscription 2025-2026 sur le site Mesrs (obligatoire) ; d'une photocopie de l'attestation de réussite au baccalauréat ; du certificat de décès des parents pour les orphelins.

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L'étudiant devra également fournir un dossier médical établi par le service social de l'établissement d'enseignement supérieur pour les étudiants handicapés physiques ; la photocopie de la carte de Couverture maladie universelle (Cmu) ; les photocopies des relevés de notes de l'année universitaire 2024-2025 (à partir de la licence 2).

Par ailleurs, chaque étudiant est invité à imprimer une fiche d'engagement, à la renseigner, à la signer et à la joindre à son dossier.

Les étudiants d'Abidjan sont invités à déposer leurs dossiers au foyer K du Crou A1 (Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody) ou au Crou A2 (Université Nangui Abrogoua).

Pour les étudiants de l'intérieur du pays, le dépôt des dossiers se fait auprès des centres régionaux des oeuvres universitaires (Crou).

Le directeur de l'orientation et des bourses précise que chaque pièce constitutive du dossier de demande de secours financiers doit être accompagnée de l'original.

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