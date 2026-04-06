Afrique: Réunion de la Task Force Maroc-France en perspective de la Coupe du monde 2030

Une réunion de la Task Force sur la coopération entre le Maroc et la France en perspective de la Coupe du monde 2030 a été tenue, jeudi, au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Présidée par le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et de la Fondation Maroc 2030, Fouzi Lekjaa, cette réunion a été marquée par la présence du ministre délégué auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Nicolas Forissier, du président du Groupe Maroc Industrie de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mohamed Bachiri et du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo.

Intervenant à cette occasion, M. Lekjaa a indiqué que la Coupe du monde 2030 constitue une étape majeure du projet de développement lancé au Maroc depuis deux décennies, ajoutant que le Royaume abritera des événements sportifs majeurs avant le Mondial de 2030.

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Il a souligné que les opérateurs économiques des deux pays travaillent déjà ensemble sur plusieurs projets en cours, exprimant son souhait de bénéficier de l'expertise française en matière d'organisation des événements sportifs de grande ampleur, en l'occurrence les Jeux olympiques de 2024.

M. Lekjaa a mis en avant qu'un nouveau volet de coopération sera dédié à la jeunesse via le football et dont l'objectif est de promouvoir des valeurs telles que la tolérance, le fair-play et l'inclusion.

Pour sa part, Nicolas Forissier a noté dans une déclaration à la presse que sa visite au Maroc s'inscrit dans le cadre de rencontres bilatérales visant à renforcer l'excellente relation entre le Maroc et la France, saluant l'importance du renforcement de l'amitié franco-marocaine dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture.

Le responsable français a salué l'expertise et la capacité d'organisation du Maroc, démontrées lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ajoutant que la France souhaite apporter son savoir-faire pour construire un partenariat solide sur le terrain.

Il a indiqué qu'«au-delà de l'aspect économique, cette coopération vise à concrétiser l'amitié entre les deux peuples et à offrir une part de rêve aux jeunes générations des deux pays à travers le sport et la coopération».

Mohamed Bachiri a, pour sa part, affirmé qu'au-delà de l'aspect sportif, la Coupe du monde 2030 constitue un projet économique structurant capable de transformer l'économie nationale, notant que ce rendez-vous mondial du football est susceptible de mobiliser des investissements massifs, d'accélérer la modernisation de secteurs stratégiques et de créer de nombreuses opportunités d'emploi pour les entreprises.

Selon lui, des événements de l'ampleur de la Coupe du monde transforment durablement l'attractivité et la trajectoire d'un pays, citant l'exemple de la France avec le Mondial de 1998 et les JO de Paris 2024.

«Co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, cette compétition positionne le Maroc au coeur de l'espace euro-méditerranéen et représente un pont stratégique entre l'Europe et l'Afrique, fondé sur des logiques de proximité et de co-développement», a-t-il analysé, précisant que cette rencontre de la Task Force s'inscrit dans un renouveau du partenariat historique entre le Maroc et la France.

En marge de cette rencontre, un panel de discussion autour des projets de coopération en perspective de la Coupe du monde 2030 a réuni les entreprises marocaines et leurs homologues françaises.