Guinée: 'Allô Maître', une solution innovante contre le chômage des jeunes

Le ministre Alpha Bacar Barry et le directeur national Hasmiou Souaré ont lancé « Allô Maître », une plateforme qui connecte les jeunes diplômés techniques aux entreprises et particuliers via le numéro 1010.

Relier compétences et opportunités

Face au chômage des jeunes formés en métiers techniques, cette initiative vise à combler le manque de lien entre diplômés et marché du travail, tout en valorisant les artisans.

Un service simple et fiable

Accessible par téléphone ou en ligne, «Allô Maître» propose: des devis transparents; des techniciens certifiés; un suivi des prestations.

Restaurer la confiance

Le programme sécurise les interventions pour les clients et professionnalise le secteur. «Nous lançons une dynamique de confiance et d'emploi», a déclaré Hasmiou Souaré.

Une ambition régionale

Au-delà de la Guinée, le projet ambitionne de devenir un modèle en Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'emploi technique et réduire le secteur informel.