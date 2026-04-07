Guinée: 'Allô Maître', une solution innovante contre le chômage des jeunes

6 Avril 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le ministre Alpha Bacar Barry et le directeur national Hasmiou Souaré ont lancé « Allô Maître », une plateforme qui connecte les jeunes diplômés techniques aux entreprises et particuliers via le numéro 1010.

Relier compétences et opportunités

Face au chômage des jeunes formés en métiers techniques, cette initiative vise à combler le manque de lien entre diplômés et marché du travail, tout en valorisant les artisans.

Un service simple et fiable

Accessible par téléphone ou en ligne, «Allô Maître» propose: des devis transparents; des techniciens certifiés; un suivi des prestations.

Restaurer la confiance

Le programme sécurise les interventions pour les clients et professionnalise le secteur. «Nous lançons une dynamique de confiance et d'emploi», a déclaré Hasmiou Souaré.

Une ambition régionale

Au-delà de la Guinée, le projet ambitionne de devenir un modèle en Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'emploi technique et réduire le secteur informel.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.