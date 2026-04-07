Sénégal: Kébémer - Une école moderne de mémorisation du Coran inaugurée à Sagatha Gueth

Louga — Un école dédiée à la mémorisation du Coran et à la formation professionnelle de ses pensionnaires a été inauguré lundi à Sagatha-Gueth, une commune du département de Kébémer, dans la région de Louga (nord), a constaté l'APS.

La construction de l'infrastructure dotée de sept salles de classe, d'une mosquée et d'un forage est le fruit d'un partenariat entre la municipalité de Sagatha-Gueth, l'Université Al-Qasimia de Sharjah (Emirats arabes unis) et la Haute autorité du Waqf.

"L'initiative vise à renforcer l'offre éducative coranique tout en s'inscrivant dans la dynamique nationale de modernisation des daaras", a indiqué Asse Lô Gaydel, le maire de Sagatha-Gueth lors de la cérémonie d'inauguration.

Il a salué une réalisation d'un projet qui est en phase avec les orientations de l'État du Sénégal en matière de soutien et de développement de l'enseignement coranique.

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"Notre objectif ne se limite pas à l'enseignement du Coran. Nous voulons y adjoindre un centre de formation professionnelle pour permettre aux apprenants d'acquérir des compétences en mécanique, menuiserie ou électricité, afin de faciliter leur insertion socio-économique", a-t-il fait savoir.

Selon lui, cette initiative est le fruit d'un partenariat avec des acteurs émiratis, notamment l'Université Al-Qasimia, dont le recteur, le professeur Jamal Salem Al-Turafi, a pris part à la cérémonie, en présence de plusieurs autorités administratives, religieuses et éducatives.

"Le projet, d'un coût global estimé à environ 252.000 dollars, est implanté sur un site de deux hectares mis à disposition par la commune, avec des perspectives d'extension pour accueillir le futur centre de formation professionnelle", a-t-il indiqué.

Présidant la cérémonie, l'adjoint du gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a inscrit cette réalisation dans le prolongement des conclusions des récentes Assises nationales des daaras.

Il a souligné que cette école contribue à la formation de citoyens "imbibés de valeurs de civisme, de citoyenneté et de développement", en cohérence avec les orientations stratégiques du pays, notamment la Vision Sénégal 2050.

Rappelant le rôle du département de Kébémer, un "creuset de savoir et de spiritualité", il a estimé que cette initiative illustre la complémentarité entre l'enseignement classique et celui des daaras, au service de la formation du citoyen sénégalais.