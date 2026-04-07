Afrique: La Tunisie et le Niger explorent de nouvelles opportunités industrielles communes

La Tunisie et le Niger entendent renforcer leur coopération industrielle et explorer de nouvelles opportunités d'investissement en vue de bâtir une complémentarité économique régionale. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue, lundi 6 avril 2026 à Tunis, entre la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et son homologue nigérien en charge de l'Industrie et du Commerce, Abdoulaye Seydou, en visite officielle en Tunisie.

Les discussions ont porté sur les perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines du transfert de savoir-faire et de l'échange d'expertises, en vue de concrétiser des projets industriels communs.

La ministre a mis en avant la solidité des relations tuniso-nigériennes et la volonté de les consolider davantage, dans le cadre des orientations nationales visant à renforcer l'ancrage africain de la coopération tunisienne. Elle a également présenté les atouts compétitifs de la Tunisie ainsi que sa vision industrielle, fondée sur le développement des infrastructures et la création d'une base industrielle avancée dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les industries agroalimentaires, le textile et les composants automobiles.

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Elle a appelé à exploiter pleinement les potentialités offertes par les deux pays afin de lancer des projets conjoints dans les secteurs prioritaires, dans le cadre d'une approche intégrée et structurée.

De son côté, le ministre nigérien a exprimé la volonté de son pays de renforcer le partenariat industriel avec la Tunisie et de bénéficier de son expertise en matière de transformation industrielle et de technologies. Il a notamment évoqué l'ambition du Niger de moderniser son tissu industriel, en particulier à travers la création d'une zone industrielle spécialisée, en s'inspirant de l'expérience tunisienne dans la mise en place et la gestion des zones industrielles.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les institutions et les structures concernées, à travers l'échange d'expertises et l'organisation de visites, afin de créer un environnement favorable au développement de la coopération industrielle entre la Tunisie et le Niger.