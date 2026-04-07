Tunisie: 40 à 50 ans de prison pour un réseau international d'ecstasy

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines sévères, allant de 40 à 50 ans de prison, à l'encontre des membres d'un réseau international de trafic de drogue spécialisé dans le trafic et la distribution de comprimés d'ecstasy dans le pays.

Le réseau, composé de plus de quatre individus, a été qualifié de dangereux en raison de son envergure internationale et de son rôle dans l'introduction et la diffusion de drogues illicites sur le territoire tunisien.

Outre les peines de prison, la justice a ordonné le gel de tous les comptes bancaires et avoirs financiers des personnes impliquées, ainsi que la saisie des biens immobiliers et mobiliers reconnus comme provenant des "produits du crime", a indiqué une source judiciaire.