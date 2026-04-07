Soudan: Le Ministre de l'Éducation examine avec l'UNICEF le soutien au secteur éducatif

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, Dr. Al-Tohami Zein Hajar, a examiné, ce lundi dans son bureau à Omdurman, en présence du sous-secrétaire du ministère, Dr. Ahmed Khalifa Omar, les perspectives de renforcement de la coopération conjointe avec le directeur de l'éducation au UNICEF au Soudan, Daniel Behita.

La réunion a porté sur le développement des programmes et projets éducatifs ainsi que sur les interventions de l'organisation pour appuyer le secteur.

Le ministre a également passé en revue plusieurs initiatives, notamment le plan stratégique pour l'éducation numérique et le projet du système d'information pour la gestion de l'éducation (EMIS).

Les discussions ont en outre abordé les préparatifs en cours pour permettre aux élèves réfugiés à l'est du Tchad de passer les examens du certificat d'études secondaires pour l'année 2026.

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Le ministre a salué le soutien apporté par l'UNICEF lors des examens des élèves réfugiés en 2024, exprimant son espoir de voir l'organisation poursuivre ses efforts lors des prochaines sessions de 2026.

Il a également évoqué plusieurs défis et priorités nécessitant des interventions urgentes, notamment la réhabilitation des écoles endommagées par la guerre, la maintenance du mobilier scolaire, ainsi que le soutien à la localisation de l'impression des manuels scolaires.

Dr. Al-Tahami a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination, appelant à une réponse rapide de l'organisation.

De son côté, le directeur de l'éducation de l'UNICEF au Soudan a exprimé la volonté de l'organisation d'intensifier la coopération conjointe afin de soutenir le processus éducatif, tout en présentant les projets mis en oeuvre au cours de l'année 2025.