Soudan: Le commissaire des réfugiés reçoit la représentante du HCR au pays

Le commissaire des réfugiés, Nizar Al-Tijani Ahmed Abul Gasim, a reçu aujourd'hui à midi dans son bureau Mme Marie-Hélène Vernet, représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Soudan.

Le commissaire s'est déclaré heureux d'accueillir la représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au siège du commissariat à Khartoum, après sa réhabilitation et son inauguration.

Il a déclaré que la rencontre a porté sur un certain nombre de questions liées à la reprise du processus d'enregistrement des réfugiés au Soudan, ainsi que sur les différentes questions relatives aux réfugiés, leur protection et la recherche de nouveaux moyens de financer les programmes des réfugiés via les banques africaines de développement ou d'autres , suite à la réduction du financement résultant du retrait des États-Unis du financement des programmes des réfugiés.

Pour sa part, Mme Marie-Hélène a précisé que la réunion a porté sur plusieurs questions intéressant le HCR et le Commissariat, en tant que partenaires dans les questions relatives aux réfugiés au Soudan.

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Elle a également exprimé sa profonde gratitude envers l'engagement de la Commission des réfugiés à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les réfugiés au Soudan, compte tenu des conditions difficiles actuelles, soulignant que le Soudan accueille actuellement près de 900 000 réfugiés, dont un grand nombre se trouvent dans l'est du Soudan.