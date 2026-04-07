Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 7 Avril 2026

revue de presse

Sommet de Londres sur l’énergie - Le Ghana rejoint le mouvement de boycott africain



Le Ghana a annoncé son boycott de l’African Energy Summit prévu à Londres en mai 2026. Cette décision intervient après un retrait similaire du Mozambique. Plusieurs pays producteurs dénoncent un manque d’inclusion dans l’organisation de l’événement.

Le gouvernement ghanéen a confirmé son refus de participer à l’African Energy Summit programmé du 12 au 14 mai 2026 dans la capitale britannique. Cette position, soutenue par la Chambre africaine de l’énergie, intervient après la décision du Mozambique de se retirer. Ces défections successives traduisent une contestation croissante de plusieurs États producteurs d’hydrocarbures. Les pays concernés critiquent notamment leur faible représentation dans l’organisation du sommet. (Source Afrik.com)

Au Kenya, une année 2025 record pour les recettes touristiques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tourisme est, aux côtés du thé et des transferts de fonds de la diaspora, l’une des principales sources de devises du Kenya. L’année 2025 a été réussie pour ce secteur, dans le pays est-africain.

En 2025, le secteur touristique kenyan a généré 500 milliards de shillings KSh (environ 3,84 milliards USD) de chiffre d’affaires, soit 10 % de plus qu’en 2024. D’après Rebecca Miano, la ministre du Tourisme et de la Faune, le pays a enregistré 7,9 millions de visiteurs, contre 7,6 millions un an plus tôt, un record. (Source Agence Ecofin)

Libye-Soudan - Coordination militaire et sécuritaire renforcée

Des responsables militaires libyen et soudanais actent à Tripoli un approfondissement de leur coopération sécuritaire face aux défis régionaux.

Une rencontre de haut niveau s’est tenue à Tripoli entre le chef d’état-major libyen, le lieutenant-général Salah al-Din al-Namroush, et le directeur du renseignement militaire soudanais, le lieutenant-général Mohamed Sabir, consacrée au renforcement des liens militaires et sécuritaires entre les deux pays.

Selon le bureau de presse de l’état-major général libyen, cet échange s’inscrit dans une dynamique de coordination accrue face à un environnement régional marqué par des enjeux sécuritaires persistants. (Source APA News)

Zeine Zeidane aux commandes de la direction du département Afrique du FMI



Après Dr Sidi Ould Tah à la BAD, Zeine Zeidane aux commandes de la direction du département Afrique du FMI. La Mauritanie au sommet de la finance africaine.

Le Mauritanien Zeine Zeidane à la tête du département Afrique du FMI. Zeine Zeidane a été nommé à la tête de cette direction stratégique par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées, il entrera en fonction le 1er mai 2026.

Il succède à Abebe Aemro Selassie, qui quitte ses fonctions après près de 10 ans. Durant son mandat, près de 60 milliards de dollars ont été mobilisés au profit de l’Afrique subsaharienne. (Source La Vie Sénégalaise)



Égypte - Llibération symbolique de figures du Mouvement du 6 Avril

Le Caire a annoncé lundi la libération de trois militants liés au Mouvement du 6 Avril, figure historique de la contestation en Égypte. Parmi eux, Sherif al-Rouby, membre fondateur et ancien porte-parole du mouvement, détenu pendant une grande partie de la dernière décennie.

L’annonce a été faite par l’avocat Tarek al-Awady, membre de la commission présidentielle des grâces, qui a salué sur les réseaux sociaux un « développement positif en matière de respect des droits et des libertés ». (Source Africa Radio)

Nigeria - Samson Adamu nommé secrétaire général de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi la nomination de Samson Adamu au poste de secrétaire général, une décision qui place le dirigeant nigérian à la tête de l’administration opérationnelle de l’instance continentale et le fait succéder à Veron Mosengo-Omba, en poste depuis quatre ans.

Ce changement intervient alors que la CAF poursuit des chantiers de réforme et de développement à l’échelle africaine. La fonction de secrétaire général rassemble les responsabilités administratives et opérationnelles liées à l’organisation des compétitions et à la gestion quotidienne de la confédération. (Source BeninWebTv)

Angola - Au moins 15 morts après de violentes pluies

Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Angola, faisant au moins 15 morts et inondant plus de 4000 habitations, ont annoncé dimanche les services d'urgence.

Ces pluies de plusieurs heures ont provoqué des crues soudaines qui ont submergé les rues et endommagé les infrastructures de la capitale, Luanda, et de Benguela, ville côtière plus au sud du pays. Douze décès ont été recensés à Benguela et trois à Luanda, ont annoncé les pompiers, en citant un rapport préliminaire. Quelque 4000 habitations ont été inondées, dont la plupart des résidents ont dû être déplacés, ont-ils précisé. (Source LSI Africa)

Le Cameroun publie une liste de seize de ses ressortissants morts transmise par la Russie

C'est une première : le gouvernement camerounais a confirmé le 6 avril 2026, par communiqué du ministère des Relations extérieures, le décès de seize de ses ressortissants, engagés dans des opérations militaires avec l'armée russe.

Les seize noms ont été « communiqués à la partie camerounaise par les autorités russes », annonce encore le texte qui invite les familles à se rapprocher du gouvernement.

La note verbale de l'ambassade de Russie à Yaoundé a été reçue le 5 mars 2026 au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Elle précise que la mort de ces seize ressortissants a eu lieu en « zone d'opération militaire spéciale », le terme employé par Moscou pour qualifier l'invasion de l’Ukraine lancée en février 2022. (Source RFI)

L'Algérie se prépare à accueillir le pape Léon XIV



À Annaba, dans le nord-est de l’Algérie, les préparatifs s’intensifient à la basilique Saint-Augustin du nom du célèbre théologien et philosophe chrétien Augustin d’Hippone.

La ville se prépare à accueillir le pape Léon XIV, l’événement suscite une grande mobilisation au sein de la communauté catholique. Les thèmes de la paix, de la réconciliation, de l’unité et de l’espérance seront au cœur de ce déplacement apostolique. Jamais encore un pape ne s’était rendu en Algérie, où l’islam est religion d’État et où les chrétiens restent une minorité. (Source Africanews)

La Tunisie et le Niger explorent de nouvelles opportunités industrielles communes



La Tunisie et le Niger entendent renforcer leur coopération industrielle et explorer de nouvelles opportunités d'investissement en vue de bâtir une complémentarité économique régionale. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue, lundi 6 avril 2026 à Tunis, entre la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et son homologue nigérien en charge de l'Industrie et du Commerce, Abdoulaye Seydou, en visite officielle en Tunisie.

Les discussions ont porté sur les perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines du transfert de savoir-faire et de l'échange d'expertises, en vue de concrétiser des projets industriels communs. (Source La Presse)