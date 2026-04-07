Soudan: Discussion sur la coopération entre la CIDIH et le CICR

Le Ministre de la Justice, Dr Abdalla Darf, a reçu matin dans son bureau une délégation de la mission de la Commission internationale de la Croix-Rouge, présidée par le chef de mission, M. Daniel Omali, en présence du sous-secrétaire du ministère de la Justice, du directeur de la Direction des droits de l'homme et du chef du Bureau exécutif.

Au début de la rencontre, le ministre de la Justice a accueilli le chef de la mission et la délégation qui l'accompagnait, saluant le travail et les efforts de la Commission au Soudan, soulignant la coordination et la coopération avec celle-ci.

La réunion a porté sur les moyens de coordination, de coopération et de participation avec la Commission nationale du droit international humanitaire, ainsi que sur les moyens de pousser en avant le processus de soutien technique que la délégation peut offrir à la Commission nationale, en plus de la formation et de la construction des capacités.

La réunion a également porté sur la participation du Soudan aux activités de l'Initiative mondiale pour le droit international humanitaire, où les représentants de la mission se sont déclarés prêts à soutenir la participation du Soudan aux travaux de l'Initiative et ses efforts pour y adhérer.

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Les deux parties ont convenu de désigner un représentant de la Commission nationale et un représentant du Comité international de la Croix-Rouge comme points de contact pour la coordination entre les deux parties.

Il convient de noter que l'Initiative mondiale pour le droit international humanitaire est un regroupement de plusieurs États qui vise à sensibiliser au droit international humanitaire et à appeler à l'engagement politique et juridique envers ses principes.