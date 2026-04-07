Madagascar: Fonds souverain - Six personnes écrouées pour malversations

Le PAC et le Bianco ont publié des communiqués rapportant des faits de malversations au sein du FSM. Six personnes ont été incarcérées dans cette affaire.

Une double communication. C'est ce qui a été fait autour de l'affaire de malversations présumées au sein du Fonds souverain malagasy (FSM), samedi. Deux communiqués dans lesquels le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo et le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) annoncent le placement en détention préventive de six personnes.

Selon le PAC, dix personnes et six entreprises figurent parmi les accusés dans cette affaire. À la suite de leur traduction devant le parquet de la juridiction anti-corruption, cinq personnes ont été incarcérées à la maison de force de Tsiafahy et une autre à la maison d'arrêt d'Antanimora. Deux autres accusés sont placés sous contrôle judiciaire. « Abus de fonction, favoritisme, conflit d'intérêts, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicités » sont les chefs d'inculpation retenus contre eux. La procédure judiciaire a été déclenchée par une plainte de la présidence de la Refondation de la République, le 20 mars, selon le PAC.

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À la lecture du communiqué du PAC, l'ancien directeur général par intérim du FSM, nommé le 27 février, figure parmi les accusés. Les faits se seraient déroulés entre le 13 février et le 12 mars, causant un préjudice estimé à plus de 19 milliards d'ariary. Le Bianco rapporte que quatre véhicules, dont certains en état d'usure avancée, voire hors service, ont été acquis à des prix manifestement surévalués, pour un montant de 495 millions d'ariary.

Ces opérations auraient été réalisées par l'intermédiaire de tiers proches du directeur général, dans un contexte laissant présumer des conflits d'intérêts. Parallèlement, des acquisitions auprès de concessionnaires ont été effectuées sans mise en concurrence, en violation des principes de transparence, notamment ceux applicables aux fonds souverains. Ces transactions, conclues sur simple devis, représentent un montant de 12,83 milliards d'ariary.

Procédure réglementaire

Toujours selon le Bureau d'Ambohibao, l'enquête a révélé un prêt de 5 milliards d'ariary à une société liée à un membre du personnel du FSM, en dépit de la situation financière fragile de cette dernière. Le montage révèle un conflit d'intérêts manifeste, la personne ayant facilité l'opération étant à la fois actionnaire de la société bénéficiaire et chargée de mission au sein du FSM. Des mouvements financiers de plusieurs centaines de millions d'ariary ont ensuite été détectés au profit d'un haut responsable, sans justification apparente.

Des mobiliers de bureau auraient également été acquis en dehors de toute procédure réglementaire, ajoute le Bianco. Le Bureau d'Ambohibao précise qu'en l'absence de conseil d'administration opérationnel, le directeur général par intérim « était tenu de se limiter aux affaires courantes » et que « les opérations engagées excédaient manifestement ce cadre ». Dans le cadre de l'enquête et de l'instruction judiciaire, six véhicules ont été saisis et des comptes bancaires représentant un montant total de plus de 15 milliards d'ariary sont gelés.

L'existence de ces malversations présumées au sein du FSM a été révélée par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, dans son discours de présentation du nouveau gouvernement. Il a évoqué un détournement d'un montant avoisinant 20 milliards d'ariary. Vendredi, en marge d'une cérémonie judiciaire à la Cour suprême, à Anosy, Fanirisoa Ernaivo, ministre de la Justice, a déclaré qu'il existe un lien entre cette affaire et celle de la tentative de coup d'État et de tentative d'assassinat contre le colonel Randrianirina.

Selon la garde des Sceaux, l'ancien directeur général du FSM est également sur le banc des accusés dans cette tentative de coup d'État et tentative d'assassinat du locataire d'Iavoloha. Une somme de 20 milliards d'ariary aurait été prévue pour financer ces intentions.