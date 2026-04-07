Soudan: Le Wali de Khartoum salue le rôle de la SUNA en tant que source fiable d'information

6 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a rencontré lundi à son bureau le directeur général de l'Agence soudanaise de presse (SUNA), M. Ibrahim Musa Al-Bashir, pour examiner les moyens de renforcer la coordination médiatique entre les deux parties au service des efforts de reconstruction, de relèvement et de reprise.

La réunion, à laquelle a également pris part le directeur du bureau médiatique du Premier ministre, Dr. Adam Al-Zubair, a souligné l'importance de développer des mécanismes de travail médiatique conjoint afin d'assurer la diffusion efficace des messages officiels et de renforcer la sensibilisation communautaire durant la phase actuelle.

Le wali de Khartoum a salué le rôle majeur joué par l'Agence soudanaise de presse (SUNA), la qualifiant de source fiable d'information, et a exprimé son appréciation pour ses contributions au soutien des efforts nationaux et à la diffusion des faits avec professionnalisme et objectivité.

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De son côté, le directeur général de SUNA a réaffirmé l'engagement de l'agence à renforcer sa coopération avec l'État de Khartoum et à appuyer ses plans et programmes médiatiques durant la phase de relèvement et de reconstruction. Il a ajouté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations visant à activer le travail des bureaux régionaux de l'agence afin de relayer la voix des citoyens et de refléter les efforts du gouvernement.

Lire l'article original sur SNA.

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