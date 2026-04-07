Soudan: Le ministre des AE reçoit une délégation de l'UA

6 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddine Salem, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation de l'Union africaine conduite par l'envoyé spécial, l'ambassadeur Mohamed Belaiche.

L'ambassadeur Belaiche a indiqué que la visite au Soudan vise à évaluer la situation sur le terrain, en prélude à la réouverture du bureau de l'Union africaine à Khartoum dans les plus brefs délais.

De son côté, le ministre a présenté à la délégation un exposé sur l'évolution de la situation dans le pays, soulignant le retour du gouvernement à Khartoum, suivi par la reprise des activités de plusieurs agences des Nations Unies et d'autres organisations depuis la capitale nationale. Il a affirmé la stabilité de la situation à Khartoum ainsi que la disponibilité des services essentiels.

Le ministre a en outre réaffirmé la disposition du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à fournir toute l'assistance nécessaire en vue de faciliter la réouverture du bureau de l'Union africaine à Khartoum.

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