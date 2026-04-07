Djibouti: Guelleh renforce sa campagne à l'approche de la présidentielle.

Addis-Abeba — À l'approche de l'élection présidentielle du 10 avril, la campagne entre dans sa phase finale à Djibouti. Le président sortant, Ismaïl Omar Guelleh, redouble d'efforts pour consolider son avance.

Au pouvoir depuis 1999, il vise un sixième mandat face à Mohamed Farah Samatar, candidat du Centre démocratique unifié et unique représentant de l'opposition.

La mobilisation a atteint un pic le 6 avril, lorsque des dizaines de milliers de partisans se sont réunis à Belbala, en périphérie de Djibouti-Ville, lors d'un vaste rassemblement en soutien au chef de l'État.

S'exprimant devant la foule, Guelleh, candidat du Rassemblement populaire pour le progrès (RPP) au sein de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), s'est montré confiant quant à sa réélection, promettant une victoire « éclatante ».

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À travers le pays, la campagne s'intensifie, les deux candidats multipliant les meetings et exposant leurs programmes, centrés notamment sur la croissance économique, l'amélioration des services publics et les réformes de gouvernance.

Dans la capitale, l'ambiance électorale est particulièrement visible : rues et espaces publics sont aux couleurs des partis, tandis que les militants affichent avec ferveur leur soutien.

De son côté, Mohamed Farah Samatar renforce également sa présence sur le terrain, notamment dans les régions de Tadjourah et d'Obock, sous le slogan « Un autre Djibouti est possible ».

En parallèle, 67 observateurs internationaux ont été déployés pour suivre le déroulement du scrutin. Issus de l'Union africaine, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, ils sont chargés d'évaluer le processus électoral de manière indépendante.

La mission de l'Union africaine, la plus importante, est dirigée par l'ancien Premier ministre rwandais Bernard Makuza, tandis que celle de l'IGAD est conduite par l'ancien président éthiopien Mulatu Teshome.

Situé à un emplacement stratégique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, Djibouti, qui compte près d'un million d'habitants, reste un acteur géopolitique clé dans la Corne de l'Afrique, accueillant plusieurs bases militaires étrangères.

À la veille du scrutin, l'attention se tourne désormais vers le jour du vote, dans un climat de forte attente au sein de la population.