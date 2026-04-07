Afrique: Le Ministre des AE reçoit l'ambassadeur de la Somalie

6 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddine Salem, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur désigné de la République fédérale de Somalie au Soudan, Ahmed Omar Jama, qui lui a remis les copies figurées de ses lettres de créance.

L'ambassadeur a exprimé sa satisfaction de servir au Soudan, affirmant sa volonté de renforcer les relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines.

Pour sa part, le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur désigné, réaffirmant la disponibilité du ministère à faciliter sa mission et à lui fournir tout le soutien nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions, tout en lui souhaitant plein succès.

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