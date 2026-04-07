Tunisie: Le terroir de Béja fait la promotion de son patrimoine culinaire

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La ville de Béja a accueilli les visiteurs qui sont venu explorer les mets de la région. En effet, une cérémonie de présentation du patrimoine culinaire et des plats traditionnels a été organisée à la ville pour mettre en valeur l'héritage local et à promouvoir les produits régionaux.

Connue pour ses « Zlebya et Mkharege », Béja semble aussi avoir bien des spécificités méconnues par le grand public. Radio Diwan FM a rapporté que cette manifestation a été organisée pour la première fois sous le slogan « Cérémonie du Borzgane de Béja ». Même si c'est le Borzgane du Kef qui est le plus connu à l'échelle national, le Borzgane s'avère également un plat traditionnel emblématique du voisin Béjois.

Cela dit, l'événement vise donc à faire connaître et à valoriser ce plat traditionnel, avec l'ambition de le faire évoluer à l'avenir pour en faire un festival international. Le programme de la cérémonie comprenait des séances de dégustation de plusieurs plats traditionnels, notamment le Borzgane, le couscous au romarin et le Ftate de Béja. Ces séances visent à faire découvrir ces plats authentiques aux visiteurs et à assurer leur promotion à l'échelle nationale.

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