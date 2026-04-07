Tunisie: Une surprise attend les élèves en mathématiques

Le ministère de l'Éducation a annoncé une modification du système d'évaluation continue en mathématiques aux niveaux du collège et du lycée et de prévoir un seul devoir de contrôle en mathématiques au cours du troisième trimestre.

Cette modification entrera en vigueur au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2025/2026. Dans une note adressée aux responsables éducatifs, aux inspecteurs et aux enseignants de la matière, le ministère a précisé que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un allègement de la pression résultant de la fréquence des examens, ainsi que du manque de temps consacré à l'apprentissage et à l'évaluation au cours de cette période de l'année scolaire.

Le ministère a invité les professeurs de mathématiques à prendre connaissance de cette modification et à l'appliquer à titre exceptionnel au cours du troisième trimestre de l'année scolaire en cours, soulignant que l'objectif de cette mesure est de permettre de se concentrer davantage sur le développement des compétences et des capacités des élèves.