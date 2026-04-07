Tunisie: Ennahli - Un parcours olympique et un programme pour les jeunes annoncés

À l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, le Comité National Olympique Tunisien, en partenariat avec Agence Nationale de Protection de l'Environnement, a organisé le 5 avril 2026 une journée de sensibilisation au parc écologique d'Ennahli.

Placée sous le signe de la solidarité et de la durabilité, cette initiative a mis en avant le rôle essentiel du sport comme vecteur de cohésion sociale et de respect de l'environnement. L'événement s'est tenu sous la supervision de Mehrez Boussayene, président du CNOT et membre du Comité International Olympique, ainsi que de Mohamed Nasser Jeljeli, directeur général de l'ANPE. La rencontre a rassemblé de nombreux acteurs de la société civile et du mouvement sportif, notamment les fédérations sportives nationales, les Scouts Tunisiens, la Fédération Tunisienne du Sport pour Tous et le Croissant-Rouge Tunisien.

Cette journée a permis de réaffirmer que le sport constitue un puissant levier pour rapprocher les citoyens et renforcer l'esprit de solidarité. Les échanges ont également souligné l'importance d'inscrire ces actions dans une vision durable, alliant éducation, environnement et citoyenneté active.

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À cette occasion, deux projets majeurs ont été annoncés dont : la transformation du parcours de santé du parc Ennahli en un parcours olympique dédié au bien-être et à l'excellence, et le lancement du programme "Olympic Kids Ambassadors", en partenariat avec une association de la cité Hay Helal, visant à transmettre les valeurs de l'olympisme aux jeunes et à favoriser leur inclusion sociale.