Tunisie: Vers l'intégration de mille enfants autistes dans les établissements d'enfance

« La femme et le trouble du spectre de l'autisme : vécu, prise en charge et partage des rôles au sein de la famille », c'est ainsi qu'a été intitulée la rencontre scientifique organisée aujourd'hui, lundi 6 avril 2026 par le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF). Evènement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Lors de la séance d'ouverture, c'est Asma Jebri, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées qui a annoncé le ton en réaffirmant, d'emblée, l'engagement de l'État tunisien à poursuivre le développement de ses politiques publiques visant à soutenir les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à accompagner leurs familles. Et ce, à travers une approche globale fondée sur l'inclusion et la justice sociale.

La ministre a également souligné que le trouble du spectre de l'autisme constitue l'une des questions prioritaires au sein des politiques sectorielles du ministère, compte tenu de ses répercussions profondes aussi bien sur l'enfant que sur la famille. Elle a insisté à ce titre sur l'importance de renforcer la sensibilisation, la prise en charge et l'accompagnement. Et ce, afin de contribuer à réduire la stigmatisation et la discrimination de ces enfants tout en favorisant leur pleine inclusion dans la société.

La cohésion familiale au coeur du programme

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Dans ce contexte, Mme Jebri a précisé que le ministère s'emploie à soutenir la cohésion familiale dans sa formation globale. Elle a cité dans ce sens la mise en place de programmes préventifs et de sensibilisation, notamment le programme de préparation à la vie conjugale et celui de l'éducation parentale. Elle a également mentionné des campagnes de sensibilisation telles que « Maâ Baadhna Lbaadhna » (Ensemble les uns pour les autres) et le spot des « Quatre Non », visant à ancrer la culture du partage des rôles au sein de la famille et à protéger les enfants contre les dangers de l'addiction numérique. »

Intégration des enfants souffrant d'autisme

Elle a également mis en lumière le programme national d'intégration des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme dans les jardins d'enfants publics et privés, lancé depuis 2022. Il s'agit d'un programme qui vise à garantir une inclusion précoce dans un environnement éducatif inclusif et sécurisé, tout en fournissant un encadrement spécialisé et des équipements pédagogiques adaptés.

Ce programme comprend un soutien financier aux familles à travers une allocation mensuelle estimée à 200 dinars pour une durée de deux ans, ainsi qu'une contribution à la prise en charge de certains services de santé. Le programme a connu une évolution remarquable, le nombre d'enfants bénéficiaires étant passé de 314 en 2022 à plus de 740 en 2025, ce qui reflète une confiance croissante dans cette approche.

Concernant l'amélioration de la qualité de la prise en charge, la ministre a précisé qu'un guide pédagogique a été élaboré au profit des éducateurs, ainsi qu'un guide d'orientation pour les parents. Et ce à côté de l'organisation de sessions de formation continue pour les cadres éducatifs dont ont bénéficié plus de 700 agents.

Cependant, en dépit de ces efforts, Mme Jebri a reconnu l'existence de défis persistants, notamment face à la complexité des parcours de prise en charge et à la multiplicité des intervenants. Elle a indiqué que le ministère travaille actuellement à l'élaboration d'un plan national global visant à unifier les visions et à coordonner les interventions entre les différentes structures, afin de garantir l'efficacité des services et de simplifier le parcours d'accompagnement des enfants et de leurs familles.

Elle a également souligné que cette rencontre scientifique représente une occasion importante pour mettre en lumière les défis auxquels est confrontée la femme au sein d'une famille accueillant un enfant autiste, particulièrement en ce qui concerne le partage des rôles et des responsabilités, ainsi que les aspects juridiques, sanitaires et d'inclusion.

En conclusion de son allocution, la ministre a noté que l'intégration des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme n'est pas un simple choix social, mais un véritable engagement national et moral reflétant le degré de progrès de la société. Elle a appelé à doubler les efforts afin de bâtir un environnement inclusif et équitable garantissant à chaque enfant son droit à l'apprentissage, au développement et à une vie digne.

Il est par ailleurs à noter que lors de cette rencontre la psychologue principale à la Direction Générale de l'Enfance, Linda Saada, a présenté un ensemble de chiffre à même de refléter l'état actuel de l'avancement quant à ce dossier. L'intervenante a précisé qu'entre 2022 et 2023, quelques 300 enfants ont été intégrés dans les établissements de la petite enfance qu'ils soient publics ou privés. Environ 740 enfants ont été intégrés durant l'année scolaire d'après. Elle a indiqué l'allocation d'un budget pour l'intégration de 1000 enfants pour l'année 2025-2026. »