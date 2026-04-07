Soudan: Coopération renforcée entre le Soudan et l'Italie pour intensifier l'aide humanitaire

Le conseiller du Conseil de souveraineté chargé des organisations et de l'action humanitaire, le -général Al-Sadig Ismail Mahmoud, a rencontré une délégation italienne conduite par Marco Malizia, conseiller au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération humanitaire et à soutenir les initiatives en cours dans le pays.

Les discussions ont porté sur les moyens de consolider l'action humanitaire au Soudan, à la lumière des défis actuels auxquels le pays est confronté, notamment en matière d'accès à l'aide et de soutien aux populations affectées.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Italie pour le Soudan », à travers laquelle le gouvernement italien prévoit de fournir une assistance humanitaire d'urgence afin de contribuer à l'amélioration de la situation humanitaire dans le pays.

Le général Al-Sadig Ismail Mahmoud a exprimé la reconnaissance du gouvernement soudanais pour les efforts et les positions de soutien de l'Italie, saluant sa réactivité face aux besoins humanitaires et soulignant l'importance de renforcer les partenariats internationaux pour atténuer les souffrances des populations touchées.

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De son côté, la délégation italienne a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre son soutien au Soudan dans le domaine humanitaire, mettant en avant la nécessité de renforcer la coopération avec les institutions concernées afin d'assurer une distribution efficace de l'aide aux bénéficiaires.

La rencontre a également mis en évidence l'importance de la coordination entre les deux parties et de la mise en place de mécanismes de travail conjoints pour la prochaine phase, en vue de renforcer la réponse humanitaire et de soutenir la stabilité.