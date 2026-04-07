Libye: Rencontre à Tripoli pour renforcer un «partenariat stratégique» avec l'armée soudanaise

Une rencontre militaire de haut niveau s'est tenue le 5 février 2026 à Tripoli en Libye, réunissant le chef d'état-major de l'armée libyenne de l'ouest du pays et le directeur du renseignement militaire soudanais. Elle s'est concentrée sur le renforcement des liens militaires et sécuritaires entre les deux entités. Des « défis communs » ont été évoqués.

Selon l'agence de presse officielle libyenne, le lieutenant-major Salaheddine al-Namroush, chef de l'armée libyenne a salué, devant son homologue soudanais Mohamad Ali Subir, les relations « historiques » et enracinées entre les peuples des deux pays.

Les deux parties ont convenu d'étendre leurs programmes d'entrainement militaire et d'échanger leur expertise, dans le cadre d'un « partenariat stratégique ».

Un rapprochement entamé en 2024

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Ce rapprochement militaire entre Khartoum et Tripoli avait été amorcé en février 2024, lors de la visite officielle effectuée par le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, à Tripoli. Le but : renforcer et développer les relations bilatérales.

La nouvelle rencontre intervient dans le contexte permanent de division politique et militaire entre Tripoli et Benghazi, contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL) basée à l'est du pays.

Il est accusé de soutenir les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) opposés à l'armée.

Engagée le 15 avril 2023, cette guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes, provoquant ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde.