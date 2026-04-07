Tunisie: Ligue 1/24e journée - Le CA, solide coleader

En remportant une nette victoire devant les Gabésiens, les Clubistes ont profité du faux pas des Espérantistes la veille et partagent, désormais, avec eux la pole position.

S'il y a une équipe qui a décroché le gros lot, hier après-midi, c'est bel et bien le Club Africain. Le dauphin clubiste, qui accusait deux points de retard par rapport au leader «sang et or», a profité du faux pas de ce dernier la veille à Sousse où il s'est contenté de tenir en échec l'Etoile, pour le rattraper au score en s'imposant face à l'Avenir Sportif de Gabès. Une nette victoire remportée surlescorede2à0.Les visiteurs ont beau faire de la résistance, ils ont fini par concéder à la fin de chaque mi-temps. Dans le temps additionnel de la période initiale, Firas Chaouat réussit à débloquer la situation, ouvrant le score (45'+4). Un joli but du reste !

En seconde mi-temps, les Gabésiens se sont battus comme ils le pouvaient, tentant par tous les moyens de revenir dans le match. En vain. Ils allaient fléchir encore une fois dans le temps additionnel : Bilel Aït Malek enfonce le clou en doublant la mise au moment où l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin des débats (90'+6). Avant cela, Chamekh a réussi une belle parade après un corner dangereux pour l'ASG. En joignant la manière au résultat, les Clubistes confirment qu'ils sont de sérieux prétendants au titre.

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Le CSS enfonce la JSK

Sous la menace de la relégation avec seulement quatre longueurs d'avance sur l'avant-dernier de la classe, l'ASG, les Aghlabides se sont fait malmener à Sfax en concédant une lourde défaite sur le score sans appel de 0 à 3. Les trois buts du CSS sont l'oeuvre d'Emmanuel Ogbole qui a ouvert très tôt le score à la 5' avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu (32') et d'enfoncer le clou au début de la seconde mi-temps à la 58'.

Quant à l'USBG, il a été tenu en échec par l'ESMétlaoui. Un résultat nul et vierge qui n'arrange pas vraiment les affaires des Ben Guerdanais qui auraient dû profiter de l'avantage d'évoluer à domicile pour arracher les trois points de la victoire afin de s'éloigner un tant soit peu de la zone rouge.

Pour les Métlaouis, classés neuvièmes, un peu loin de la zone de turbulences, le point empoché à Ben Guerdane est bon à prendre. Au vu des résultats de cette 24e journée, le suspense promet en fin de saison aussi bien en haut du tableau où la course au titre s'annonce enflammée entre l'Espérance et le Club Africain, qu'en bas du tableau où quatre équipes au moins sont dans un mouchoir. Rien n'est encore décidé en haut et en bas du classement.