Tunisie: L'EST se contente de faire match nul à Sousse - La tête à la Ligue des champions

Bien que les joueurs cadres aient repris du service face à l'Etoile, ils avaient l'esprit ailleurs, à Radès où ils affronteront dimanche prochain Mamelodi Sundowns en quart de finale aller de la Champions League.

Patrice Beaumelle sait mieux que quiconque que la Ligue des champions africaine est l'objectif suprême pour lequel il a été recruté et que ne pas l'atteindre pourrait écourter son séjour au Parc B. Il le sait d'autant que la direction du club a refusé de lui payer le reste de son contrat en cas de résiliation. Les négociations, souvenons-nous, ont failli échouer à cause de cette clause.

Hamdi Meddeb ne veut en aucun cas payer plus que deux salaires pour résilier le contrat, s'il estime que l'entraîneur n'est plus l'homme de la situation. En somme, même s'il débarque en pleine saison, Patrice Beaumelle doit atteindre au minimum la finale de la Ligue des champions, lui qui a réussi le plus difficile, sur le papier en tout cas, en éliminant Al Ahly au Caire même.

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Et décidément, au vu de leur prestation à Sousse, les camarades de Mohamed Amine Ben Hmida se sont arraché les tripes au Caire au point que la semaine de vacances offerte aux joueurs étrangers (exception faite de Florian Danho) et le ménagement de la majorité des joueurs cadres au match de Coupe à El Hamma, n'ont pas suffi pour prendre suffisamment de souffle en prévision du quart de la finale aller de la Champions League. Les jambes étaient à Sousse, mais la tête à Radès.

Patrice Beaumelle ne voulait pas prendre de risques inutiles pour la santé de ses joueurs. Il sait que la moindre blessure lui compliquerait la tâche, d'autant que l'Espérance n'est pas un secret pour Miguel Cardoso qui l'a éliminée la saison dernière à la tête de Mamelodi Sundowns au stade des quarts de finale. Il vaut mieux disputer le quart de finale aller avec ses meilleurs atouts.

Beaumelle : « Ce n'est pas un si mauvais résultat »

A Sousse, le coach « sang et or » a privilégié le résultat. Il ne voulait surtout pas perdre, mais n'a pas vraiment cherché la victoire non plus. Pour lui, sacrifier le classico au profit du quart de finale aller faisait partie de sa stratégie de jeu, même s'il ne le dit pas clairement : « On ne peut pas dominer tout le temps. Quand on est face à un match fermé ou difficile, il faut savoir accepter le résultat nul.

Ce n'est pas un si mauvais résultat que ça. Pas toujours évidents les matchs disputés tout juste après une fenêtre Fifa, notamment avec des internationaux qui rentrent après avoir fait de longs voyages. Nous avons essayé de bien faire. Nous savions que le contexte était difficile : un classico avec un public étoilé qui pousse avec son équipe. De plus, nous avons reçu des pièces de monnaie et des bouteilles sur nos têtes tout au long du match.

C'est toujours un climat hostile. Ce n'est pas agréable. Sur le terrain, c'était un match d'hommes ». Patrice Beaumelle est un entraîneur pragmatique. S'il voulait gagner à Sousse, il aurait sans doute adopté une stratégie différente avec un jeu plus percutant. Florian Danho, à titre d'exemple, n'a pas pesé assez, sur la défense étoilée, comme il l'a toujours fait. Et il n'était pas le seul joueur « sang et or » à économiser son énergie.