Tunisie: Le CAB creuse davantage l'écart avec le bas du classement - Une rotation réussie

Il n'y a pas de doute, le CAB possède de solides doublures... La multiplication des matches lors de ces dernières semaines a contraint le staff technique à faire tourner l'effectif pour ménager les joueurs d'éventuelles blessures.

Contre l'ASS, vendredi dernier, on a vu une équipe cabiste jouer sans Rhimi, Nourani et Cissoko, des cadres qu'on a mis au repos pour mieux les préparer aux prochaines journées du championnat et l'échéance de Coupe. On a pensé alors que le CAB prenait un risque réel devant des Capbonais qui jouaient leur survie parmi l'élite à cette occasion.

Quelle n'a été la surprise des présents, au Stade 15-Octobre, de découvrir des doublures en mesure de bien s'acquitter de leur tâche. « À vrai dire, le niveau des Cabistes qui composent l'effectif est sensiblement égal et donc tous les joueurs se valent.

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L'avantage est que nous n'avons pas de problèmes de substitution lors de la composition de la formation rentrante », déclarait l'entraîneur adjoint Fakhreddine Jaziri à l'issue de la rencontre. Et de confirmer dans le même sens : « Aujourd'hui, l'absence des titulaires n'a pas été un obstacle insurmontable pour gagner contre l'ASS, un adversaire venu à Bizerte défendre ses chances pour rester parmi l'élite ». Certes, le CAB a enregistré une nouvelle victoire mais il n'a pas été vraiment convaincant, notamment en première mi-temps.

Coaching salvateur...

Le rôle de Berrima en tant qu'animateur au milieu du terrain n'a pas donné le résultat escompté, l'entrejeu ayant peiné pendant tout ce temps. Il a fallu rectifier le tir en début de seconde période de jeu en remplaçant Momar Diop et Ahmed Amri par Aziz Chaâbane, un « créateur » et Ayendi en décalant, dans la foulée, Berrima sur le côté droit, -- puis le remplacer -- pour pouvoir donner plus de « personnalité » et de consistance à l'entrejeu. Un choix de départ un peu raté, mais qui a donné des idées à l'entraîneur Chiheb Ellili pour procéder à un coaching adéquat.

A savoir, l'incorporation de Midani et Timi, deux joueurs frais sur le plan physique qui ont eu le mérite de ne pas laisser de répit à l'arrière-garde adverse. Les Bizertins ont fini par préserver leur mince acquis pour finir victorieux. Enfin, le défenseur axial Hani Amamou a fait son « grand» retour aux terrains avec le CAB, une brève apparition à la... 94' qui l'a plongé dans l'ambiance de la compétition officielle. On attend de lui qu'il prête main-forte à ses coéquipiers à l'avenir... Le CAB est-il en cours de bâtir une équipe compétitive? On le saura bientôt...