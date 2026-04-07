Soudan: Le Soudan renforce ses efforts pour L'élimination totale du Trachome

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a présidé à Port-Soudan une réunion de haut niveau consacrée au programme d'élimination du Trachome, avec la participation des ministres de la Santé des États de la mer Rouge, d'Al-Qadarif et du Nil Blanc, où la maladie reste active.

La rencontre, tenue avec la Fondation Carter et des responsables nationaux, a examiné les efforts en cours dans le cadre d'un plan national visant l'élimination totale du Trachome d'ici jusqu'à 2030, à travers des enquêtes de terrain, la sensibilisation à l'hygiène, la distribution de traitements préventifs et des campagnes chirurgicales pour les cas avancés.

Les participants ont souligné la nécessité de renforcer les interventions sur le terrain dans les zones touchées, afin de rattraper les retards causés par la guerre, l'objectif initial étant fixé à 2025.