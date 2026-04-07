Tunisie: L'école retrouve l'animation culturelle

Le retour des clubs d'animation culturelle dans les lycées secondaires, après une rupture inexplicable et incompréhensible ayant duré plus de dix ans à la suite d'une décision hasardeuse des dirigeants des deux Troïkas, constitue un événement d'une importance capitale.

Intervenu sur recommandations du Président Kaïs Saïed, convaincu de l'urgence de corriger les erreurs catastrophiques commises lors de la décennie de braise, l'école tunisienne, tous niveaux confondus, a recommencé à respirer en voyant nos enfants et nos jeunes profiter de l'opportunité qui leur est offerte pour faire éclore leurs talents et exercer leurs dons.

Une initiation ayant pour objectif principal de construire leur personnalité sur des bases pérennes et de participer à la fondation d'un monde moderne fait de dialogue, de paix et de liberté, loin des discours dogmatiques qui font l'apologie de l'extrémisme, de la haine et de la discorde entre les peuples du monde. En définissant dernièrement les objectifs assignés aux clubs d'animation dans les lycées, les collèges et les écoles primaires, le ministre de l'Education a insisté sur l'approche clairvoyante du Chef de l'Etat en la matière.

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Laquelle vision, est-il encore besoin de le rappeler, considère que la formation des générations montantes et l'éclosion à temps de leurs talents, ainsi que la promotion de leur imagination et de leur créativité, sont les atouts incontournables dont la Tunisie a besoin pour gagner son pari de développement durable et pour consacrer sa souveraineté en dépit de tous les obstacles et des forces ennemies malheureusement secondées par certains Tunisiens ayant vendu leur âme au diable.