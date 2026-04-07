Nigeria: L'ADC dénonce un acharnement judiciaire contre deux opposants

6 Avril 2026
Radio France Internationale

Au Nigeria, Nasir El-Rufai et Abubakar Malami, deux anciennes figures du Congrès des Progressistes (APC) ayant rallié la coalition de l'opposition du Congrès démocratique africain (ADC) sont toujours poursuivis par la justice. L'opposition ADC dénonce un acharnement judiciaire, depuis qu'ils ont cessé de soutenir le parti majoritaire.

Nasir El-Rufai, ancien gouverneur de l'État de Kaduna, fait face à plusieurs affaires de corruption, d'abus de pouvoir et atteintes à la sécurité nationale au Nigeria. Abubakar Malami, ancien ministre de la Justice et procureur général de la Fédération, est quant à lui inculpé pour des accusations de blanchiment d'argent et d'acquisition illégale de biens.

Pour Peter Obi, aspirant candidat à l'élection présidentielle pour la coalition d'opposition ADC, « la loi est appliquée de manière sélective » car « nous connaissons des gens qui ont fait bien pire », a-t-il déclaré récemment à la radio. « Le gouvernement préfère cibler ceux qu'il croit être des opposants politiques », a-t-il aussi appuyé, en évoquant les cas de Nasir El-Rufai et d'Abubakar Malami.

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L'ancien gouverneur de Kaduna, Nasir El-Rufai, devrait comparaître le 14 avril devant la justice, qui examinera sa demande de libération sous caution, avant l'ouverture de son procès le 23 avril. Il est détenu depuis février par la Commission indépendante de lutte contre la corruption (ICPC), pour des soupçons de malversation durant son mandat de gouverneur. Nasir El-Rufai a été libéré brièvement pour assister à l'enterrement de sa mère, décédée à la fin du mois de mars.

D'autre part, la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) poursuit également Abubakar Malami pour blanchiment d'argent et acquisition illégale de biens. Celui-ci a dénoncé la saisie de sa résidence familiale d'Abuja, à la fin du mois de mars. Abubakar Malami estime que l'expulsion musclée de sa famille par des hommes en armes était illégale et irrégulière, puisqu'une procédure judiciaire est toujours en cours à ce sujet.

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