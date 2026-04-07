Afrique: L'Éthiopie se prépare à organiser une importante conférence continentale dédiée au renforcement des capacités en gestion des risques de catastrophe

Addis-Abeba — Le pays accueillera la 16e édition de la Conférence africaine sur le renforcement des capacités en matière de gestion des risques, un événement qui réunira des représentants venus de toute l'Afrique afin d'améliorer les systèmes de réponse aux catastrophes, les mécanismes de financement ainsi que les capacités institutionnelles.

Prévue les 8 et 9 avril à Addis-Abeba, la rencontre rassemblera des participants issus de 39 pays africains, avec environ 300 délégués attendus, parmi lesquels des ministres, des hauts responsables gouvernementaux et des représentants d'organisations internationales.

Organisée en partenariat avec le Groupe africain de renforcement des capacités en gestion des risques, la conférence mettra l'accent sur l'amélioration des capacités du continent à prévenir et gérer les catastrophes naturelles, tout en renforçant les systèmes de financement et le partage des connaissances.

Lors d'un point de presse, le commissaire de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, Shiferaw Teklemariam, a souligné que les pays africains font face à des défis croissants, notamment la diminution du soutien international et l'augmentation des risques à l'échelle mondiale.

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Il a insisté sur le rôle crucial des ressources financières dans l'efficacité des réponses aux catastrophes, appelant à un renforcement de la préparation financière et des cadres institutionnels.

La conférence visera également à intensifier la collaboration avec le secteur privé, les institutions financières et les compagnies d'assurance, tout en offrant une plateforme d'échange d'expériences, de technologies et de bonnes pratiques entre les pays africains.

Le choix de l'Éthiopie comme pays hôte reflète son engagement croissant dans des initiatives telles que l'Initiative pour un héritage vert, la promotion d'une économie verte, la souveraineté alimentaire et les actions humanitaires.

Selon le commissaire, les participants auront aussi l'occasion de visiter plusieurs projets de développement majeurs à Addis-Abeba, notamment des aménagements de corridors, des projets riverains et d'autres infrastructures stratégiques.

De son côté, Koffi Konin, responsable des services gouvernementaux pour l'Afrique de l'Est et australe au sein du Groupe africain de renforcement des capacités en gestion des risques, a indiqué que les discussions porteront sur la réduction de la dépendance à l'aide extérieure, notamment par l'augmentation des contributions des États membres.

Il a ajouté que le renforcement des capacités institutionnelles grâce à la technologie, la formation de ressources humaines qualifiées et la promotion de solutions africaines coordonnées seront au coeur des échanges.

Cette conférence devrait ainsi contribuer à renforcer la résilience du continent africain face aux catastrophes, grâce à une coopération accrue, de meilleurs mécanismes de financement et des institutions plus solides.