Tunisie: A Monastir, Kaïs Saïed affirme la capacité de l'État à réformer l'administration et relancer les projets bloqués

Tunis — Animé d'une ferme volonté d'engager une nouvelle phase de construction, l'État est tout à fait capable d'éliminer, à la racine, les forces de destruction qui se sont infiltrées dans les administrations et qui cherchent en vain à saboter le pays, a déclaré lundi le président Kaïs Saïed.

Il a insisté sur la nécessité d'appliquer des lois répondant aux attentes des Tunisiens, dans le cadre d'un État social stable, débarrassé de l'injustice exercée pendant des décennies sur le peuple.

S'exprimant, lundi, à Monastir, lors d'une cérémonie marquant la commémoration du 26ème anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba, le président de la République a souligné que de nombreux secteurs nécessitent d'être réformés. Il a ajouté que les progrès réalisés dans certains services restent en deçà des attentes, tout en se disant convaincu que la Tunisie est capable, grâce à son capital humain, de répondre aux revendications du peuple.

« Nous disposons des moyens nécessaires pour transformer la Tunisie du nord au sud, tant que notre destin est entre nos mains », a-t-il affirmé.

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Par ailleurs, le président Kaïs Saïed a qualifié de « non innocent » le fait que plusieurs projets restent en suspens dans différentes régions sous prétexte de procédures administratives, et ce malgré la disponibilité des fonds.

Pointant du doigt certaines parties infiltrées dans les rouages de l'administration dans le but de déstabiliser l'État de l'intérieur et de le diviser, il a souligné que ceux qui n'assument pas pleinement leurs responsabilités doivent céder leur place à d'autres plus compétents, d'autant plus que le pays regorge d'une jeunesse capable de contribuer activement et animée d'un fort esprit patriotique.

Abordant la question des fonds détournés, Kaïs Saïed a annoncé que de nouvelles révélations seront prochainement portées à la connaissance des Tunisiens. L'État oeuvrera à récupérer ces biens sans aucun compromis et poursuivra la « bataille de libération nationale » afin de concrétiser les aspirations du peuple, malgré les tentatives des lobbies qui continuent d'agir contre les intérêts de l'État.

« Ces lobbies se sont dévoilés eux-mêmes et ont perdu toute crédibilité auprès des Tunisiens, qui ont fait preuve d'une grande lucidité en démasquant leurs manoeuvres », a-t-il déclaré.

Dans son intervention, le président de la République a souligné que la télévision nationale est aujourd'hui appelée à revoir son discours. "Certains concepts sont devenus obsolètes aux yeux des Tunisiens. La télévision nationale doit être au service du pays et des citoyens », a-t-il soutenu, insistant sur le rôle que peut jouer ce média public dans la sensibilisation des jeunes, notamment face aux dangers de la consommation de stupéfiants.

Concernant les répercussions de la guerre dans la région du Golfe et du Moyen-Orient, notamment dans le domaine énergétique, le président de la République a indiqué que des mesures ont été prises pour faire face à toute éventualité. Il a estimé que le monde entre dans une nouvelle phase historique, où la légitimité issue de la Seconde Guerre mondiale s'effrite progressivement.

"Le monde a aujourd'hui besoin d'une nouvelle légitimité fondée sur la justice, ce qui nous réfère à la question palestinienne, que certains cherchent à étouffer".