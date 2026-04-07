Soudan: La Commission Olympique soudanaise publie un communiqué à l'occasion de la journée mondiale du Sport

La Comité olympique soudanais a publié un communiqué à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, réaffirmant son engagement à promouvoir la participation populaire aux activités sportives et à soutenir les initiatives d'autonomisation des jeunes.

Elle a souligné que le sport constitue un pilier essentiel pour la santé physique et mentale ainsi que pour le renforcement des valeurs de solidarité et de discipline.

À cette occasion, plusieurs activités sont prévues, notamment des courses, des compétitions ouvertes et des programmes de sensibilisation.

La commission a également mis en avant le slogan « le sport pour tous, la santé pour tous », appelant les institutions publiques, le secteur privé et la société civile à s'impliquer activement afin de promouvoir une culture sportive et contribuer à bâtir une société saine et dynamique.