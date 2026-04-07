Soudan: Le Premier ministre inspecte le complexe des abattoirs d'Al-Kadarou et les installations de transformation alimentaire

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a inspecté les activités du complexe des abattoirs d'Al-Kadarou et de la société de transformation alimentaire, accompagné de responsables gouvernementaux.

Il a pris connaissance des capacités du complexe, destiné à l'exportation de viande, équipé d'installations modernes conformes aux normes internationales, et a salué son rôle en tant que projet stratégique majeur en Afrique et dans le monde arabe.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les projets de développement et a appelé au renforcement de l'innovation, tout en saluant le partenariat avec le Système des industries de défense pour ses contributions au développement national.