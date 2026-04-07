Sénégal: Saint-Louis - L'actrice Adjaratou Ndella Pène de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu

La vieille cité pleure l'une de ses filles les plus attachantes. Adjaratou Ndella Pène, comédienne emblématique de la troupe Bara Yeggo, s'est éteinte ce dimanche à Saint-Louis, laissant un vide immense dans le paysage culturel sénégalais.

C'est une nouvelle qui a jeté un voile de tristesse sur la communauté culturelle de Saint-Louis et bien au-delà ce lundi 06 avril 2026. La comédienne Adja Ndella Pène, connue pour son engagement artistique et son attachement aux valeurs traditionnelles, est décédée ce dimanche, selon des sources proches de son entourage. Avec elle, c'est une page entière du théâtre populaire saint-louisien qui se tourne.

Née et formée dans la vieille cité aux traditions artistiques séculaires, Adjaratou Ndella Pène avait très tôt fait de la comédie sa maison. Comédienne de talent, elle s'était imposée au fil des années comme une figure emblématique de la scène culturelle saint-louisienne. Respectée de tous, elle incarnait à la fois la mémoire vivante et l'authenticité d'un théâtre local dont elle fut l'une des grandes ambassadrices.

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Son nom est indissociable de la troupe Bara Yeggo, ce groupe théâtral qui a su donner ses lettres de noblesse aux arts dramatiques dans le nord du Sénégal. Ancienne membre du groupe théâtral Bara Yeggo, l'artiste s'était imposée au fil des années comme une référence incontournable du théâtre saint-louisien. Par son jeu et sa présence scénique, elle avait su incarner avec justesse les réalités sociales et culturelles de la vieille cité, contribuant à la transmission d'un patrimoine artistique riche.

« Barra Yeggo » : le téléfilm qui l'a révélée au grand public

Si les habitants de Saint-Louis la connaissaient et l'admiraient depuis longtemps sur les planches, c'est à travers le petit écran qu'Adjaratou Ndella Pène est devenue un visage familier pour des générations de Sénégalais. Le grand public l'avait notamment découverte dans le téléfilm à succès « Barra Yeggo », une production qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Aux côtés de figures reconnues telles que Marie Madeleine Diallo, El Hadji Mansour Seck, Alioune Badara Diagne et Daouda Guissé, Adja Ndella Pène avait su se distinguer par la force de son interprétation.

Dans chacun de ses rôles, elle apportait cette chaleur humaine, cette profondeur du jeu et cet ancrage dans les réalités du terroir qui faisaient d'elle une comédienne à nulle autre pareille. Elle laisse le souvenir d'une artiste engagée, profondément attachée aux valeurs traditionnelles de la vieille ville.