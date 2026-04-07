Cote d'Ivoire: Tennis/Open amateur et professionnel - Les Dames à l'assaut du trophée Mijanou

Dès ce matin, et ce jusqu'au 11 avril, se tient la 5e édition de l'open de tennis amateur et professionnel organisé par coach Gethème Koffi.

La compétition qui a lieu sur les installations du N'Goran tennis club situé au Club municipal des II-Plateaux est exclusivement réservé à la gent féminine.

« C'est un événement que nous avons institué, il y a quelques années pour apporter notre pierre au développement du tennis en Côte d'Ivoire. Nous voulons promouvoir le tennis féminin, faire en sorte que nos filles, nos soeurs, nos femmes et nos mamans viennent et pratiquent le tennis, qui est reconnu comme l'un des sports les plus complets, alliant une intense activité cardiovasculaire à un renforcement musculaire global », explique Gethème Koffi Doni, qui annonce une cinquantaine de femmes inscrites pour cette édition.

Une édition symbolique parrainée par Camille N'Dia, opérateur économique, qui a accepté, à travers le trophée qui porte un nom symbolique, « Mijanou » une fierté chez les N'Dia, illustrant la résilience, la formation et l'éducation des jeunes filles.

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Ce matin débute la phase éliminatoire des des catégories jeunes. Les pro-dames, elles auront lieu à partir de vendredi et les amateurs le samedi, suivis des finales.

Le vainqueur de l'open dames repartira avec une enveloppe de 200 000 Fcfa, tandis que celle du tournoi des amateurs empochera la somme de 100 000 Fcfa.